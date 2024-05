El jinete boricua Jaime Torres hizo historia.

En su primera aparición en un clásico de la Triple Corona, el joven de 25 años ganó el Preakness sobre el ejemplar Seize the Grey en una pista mojada. Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby, cruzó la meta en segundo lugar.

El destacado jinete boricua Irad Ortiz también montó en la prueba en el hipódromo Pimlico en Baltimore y que representa la segunda pata de la Triple Corona estadounidense.

Seize The Grey WINS the 149th Preakness Stakes! 🌻 pic.twitter.com/Uqyb5nXPuS — NBC Sports (@NBCSports) May 18, 2024

Seize the Grey estuvo liderando el pelotón de caballos y en la recta final apretó ante la amenaza de los demás que le seguían de cerca. Sin embargo, mantuvo una ventaja hasta cruzar la meta y Torres comenzó a celebrar.

“Es bien emocionante y agradecido de todas las personas que me ayudaron. Tengo que agradecer a mi familia y aquellos que me apoyaron porque me aman. Lo aprecio”, reaccionó Torres.

Torres es egresado de la afamada Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón. Nunca montó en el Hipódromo Camarero.

Debutó en Estados Unidos en el 2022 y logró 22 victorias en hipódromos como Gulfstream Park en Miami. En el 2023 saltó a 100 primeros lugares y sobre $5 millones en dinero producido por sus montas. Este año tiene 32 primeros lugares.

Seige de Grey, nombre que hace referencia al color gris del potro, salió del sexto puesto. No corrió en el Kentucky Derby porque no acumuló los puntos suficientes para clasificar.