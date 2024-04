Puerto Rico tiene no solamente tendrá este año al jinete más jóven en el Kentucky Derby del sábado sino que también tiene al segundo de mayor edad que, de hecho, también lleva al ejemplar favorito y quien es el más ganador entre todos los de su clase que participan en esa carrera.

A propósito, Puerto Rico liderará el Kentucky Derby de 20 caballos en cantidad de jinetes entre las 11 naciones representadas sobre la silla. Lidera con cuatro jinetes y es seguido por Estados Unidos e Italia, ambos con tres.

John Velázquez es el líder de los jinetes boricuas en el Derby, en donde también montarán los destacados hermanos Irad y José Luis Ortiz, y el jinete más jóven de la carrera Axel Concepción, de 19 años. Con 51 años, Velázquez será el segundo de mayor edad en la carrera, solo escoltado por el estelar jinete italiano Frankie Dettori.

Y se siente orgulloso de estar en el jockeyroom del hipodromo Churchill Downs de Kentucky y mirar a su alrededor a tanto jinete boricua.

“Tenemos que estar orgullosos de nosotros y de la manera en que nos han dan las oportunidades en carrera importantes como éstas, representando a Puerto Rico. Nos tenemos que sentir orgullosos porque seguimos representando bien a Puerto Rico. Pienso en Eddie Belmonte, en Junior (Cordero) en Macuco (Miguel Rivera) y otros, en jinetes que nos abrieron las puertas hace más de 50 años y estamos todavía representando bien a Puerto Rico”.

Como dato histórico, este Kentucky Derby marca los 50 años de que Ángel ‘Junior’ Cordero ganó su primer Derby con Canonnade en la edición del 1974, al año siguiente del histórico triunfo de Secretariat, y ante una cifra hasta entonces récord de 163,628 fanáticos en el Churchill Downs. Luego de Cordero, Miguel ‘Macuco’ Rivera ganó ese año con Little Current el Preakness y el Belmont Stakes para que los jinetes boricuas coparan las carreras de la llamada Triple Corona. Este año, por lo tanto, también se cumplen 50 años de ese copo.

Velázquez irá a su vigésimo sexto Kentucky Derby en busca de su cuarta victoria en este evento. Se acercaría a uno del récord de todos los tiempos en esta carrera que irá a su edición 150. Tiene en sus registros dos segundos lugares en el Derby y una victoria descalificada con el controversial Medina Spirit de Bob Baffert, el entrenador que sigue suspendido de inscribir caballos en el Derby.

Velázquez, aquí junto a su esposa al propietario de Fierceness, Mike Repole. ( D.A. Varela )

Lleva la monta del ejemplar favorecido, Fierceness, ganador como dosañero del Breeders’ Cup Juvenile 2023 y dominante en la victoria del Florida Derby 2024 en marzo pasado.

Fierceness, hijo del múltiple ganador de clásicos de Grado 1, City of Light, partirá por el puesto 17 y Velázquez procurará que el potro tenga una buena partida para acomodarse bien entre 19 otros ejemplares al entrar en la primera curva de la carrera a 1 1/4 de milla.

“Lo importante es que el caballo esté bien y que arranque bien. Queremos coger una buena posición entrando en la curva y ver qué van a hacer los otros jinetes”, dijo Velázquez.

Irad Ortiz llevará a Domestic Product y su hermano Jose Luis a Catalytic. Concepción montará a Encino.

Fierceness debe tener la competencia de los potros japoneses Forever Young y T O Password, además del criado en Kentucky, Sierra Leone, y los hijos del triplecoronado Justify, Just a Touch y Just Steel, entre otros señalados con oportunidades.

Este Derby también es especial para Velázquez en lo personal. En su temporada número 35 desde su debut en El Comandante de Canóvanas en el 1990, a sus 51 años de edad, el jinete carolinense no solamente sigue recibiendo oportunidades, sino que le confían los mejores caballos.

“Cada Derby es especial para mí a los 51 años. En todo deporte, cuando llegas a cierta edad te ponen el estigma. Pero estamos aquí con los jóvenes”, dijo.

Esta combinación de Salón de la Fama entre John Velázquez y Todd Pletcher de jinete y entrenador, respectivamente, ha producido una victoria en el Kentucky Derby y años de gloria. ( JOSE RODRIGUEZ )

Y con Fierceness, Velázquez mantiene su conexión viva con el entrenador Todd Pletcher. Velázquez era el jinete de confianza de Pletcher. De hecho fue Pletcher quien en el 2012 dio en mensaje de presentación de Velázquez al Salón de la Fama del Hipismo de Estados Unidos. Cordero era entonces el agente de Velázquez.

Esa conexión del Salón de la Fama se ha diluido con los años. Pletcher ha ido buscando jinetes jóvenes, como Irad Ortiz, pero nunca se ha olvidado de ‘Johnny V’, el apodo que adquirió Velázquez en Estados Unidos gracias a su éxito.

“Siempre he montado para él. Lo que pasa es que en el día a día él tiene los jóvenes, como Irad y José Luis, que le corren el 90 por ciento de su cuadra. Pero siempre me ha dado la oportunidad y estoy contento con él. Tenemos una historia de muchos años y llegar juntos nuevamente me pone súper contento”, dijo.