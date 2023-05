Un proyecto de ley que buscaba garantizar la permanencia de los Centros Sor Isolina Ferré (CSIF), mediante la otorgación de una asignación anual recurrente de $3.25 millones de los fondos del presupuesto general de gastos del gobierno de Puerto Rico, a partir del próximo año fiscal que entra en vigor el primero de julio, fue derrotado hoy en el Senado.

La medida no logró el mínimo de 14 votos. La pieza legislativa recibió 12 votos a favor, uno en contra y 11 abstenciones. La delegación novoprogresista se abstuvo, con la excepción del senador William Villafañe Ramos, quien votó a favor. También se abstuvieron las senadoras populares Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey. El voto en contra fue del senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkohl.

En el informe de la medida recomendando su aprobación, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, indicó que el Proyecto del Senado 1150 “no tiene ningún impacto adicional al presupuesto de Puerto Rico y no difiere de las asignaciones aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal en el presupuesto vigente (2022-2023), mientras que a los CSIF “proveería estabilidad fiscal” para continuar con su labor social y comunitaria al consolidar sus partidas en una sola asignación.

En la exposición de motivos, Zaragoza Gómez, quien es el autor de la pieza legislativa, sostiene que aún cuando los CSIF han sufrido los estragos de la inflación a la vez que han estado activos respondiendo a las situaciones sociales y económicas derivadas por la recesión, los huracanes Irma y María, los terremotos y el COVID-19, las asignaciones englobadas que recibe la organización sin fines de lucro, fundada en 1969 por Sister Isolina Ferré, no se habían incrementado por los pasados 17 años.

“Nosotros somos los primeros en reconocer la importancia de la labor que hacen las instituciones que llevan el nombre de Sor Isolina Ferré y el fin loable que tiene esta medida de aprobar fondos para contribuir a esas tareas tan importantes. Sin embargo, nos preocupa mucho que este cuerpo sea consistente en las posiciones que asume y me parece que hay un aspecto de este proyecto que, precisamente, implica inconsistencia en nuestro funcionamiento y que a mí, por lo menos, me causa gran inquietud”, indicó en un turno el senador Bernabe Riefkohl.

“Lo que me preocupa, no es que se otorguen $3.2 millones para las instituciones que hemos señalado, sino que establezca de manera recurrente. Es decir, que hoy decidimos que todos los años vamos a aportar esta cantidad a esta institución. Y me parece que aquí hay una especie de doble vara... Aquí estaríamos estableciendo que una institución en particular no tiene, a diferencia de las otras, que presentar esa justificación”, argumentó.

Dijo que ni siquiera a la Universidad de Puerto Rico se le otorga una cantidad fija y recurrente, “sino que se pretende que venga cada año y explique por qué necesita ese dinero”. Agregó que “no tendría problemas en apoyar esta medida si no fuera recurrente, si concediéramos esos $3 millones para cubrir este año y en futuros momentos evaluemos si esa cantidad se mantiene”.

Pero, el senador Villafañe Ramos sostuvo que “como quiera todos los años, en la elaboración del presupuesto y la aprobación del presupuesto, esa partida se tendría que aprobar y de no aprobarse e incluirse en el presupuesto, no se recibe la asignación”.

“Esto más bien lo que provee es una especie de estabilidad programática en cuanto a la planificación de la entidad sin fin de lucro para sus efectos financieros, porque se trata de una entidad que por años ha venido recibiendo una asignación recurrente. Así que, como el resto también de las entidades, de las agencias, instituciones, que reciben fondos del gobierno de Puerto Rico anualmente a través de la Resolución Conjunta de Presupuesto, también tendrían que recibir la asignación. Esto no es que está escrito en piedra ni es que va por encima de las asignaciones presupuestarias que se hacen anualmente a través de la Asamblea Legislativa”, indicó el senador novoprogresista.

En la sesión de hoy, el Senado aprobó Proyecto del Senado 692, que propone enmendar la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, para establecer que las modificaciones de los contratos laborales que tengan el efecto de restringir las alternativas del empleado para presentar acciones contra su patrono requieran el consentimiento expreso de todas las partes.

“Esta medida habla sobre las protecciones laborales en Puerto Rico. La legislación protectora es vital para nivelar estas (protecciones) en los procesos de reclutamiento, contratación, entre otros… Este proyecto requiere consentimiento de todas las partes y entendemos que esta Asamblea Legislativa con el interés de regular las relaciones laborales debe emitir un voto a favor”, expresó en un turno Rivera Lassén.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 592 presentado por petición a través del senador Gregorio Matías Rosario, para enmendar la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” con el fin de conceder una licencia para asistir a servicios fúnebres en el caso del fallecimiento del padre, madre, hijo o hija, cónyuge o pareja por relación de afectividad análoga a la conyugal o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Asimismo, recibió el aval el Proyecto de la Cámara 951 para enmendar la “Ley de Protección de Madres Obreras de 1942″, con el fin de aclarar el periodo de descanso reconocido a madres obreras en estado grávido.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago dijo en un turno a favor, que el proyecto lo que provee es para que se especifique que esas semanas de descanso maternal se contarán sólo en días laborales.

Además, se aprobó de forma unánime, una resolución de felicitación a la Banda Segunda Unidad Macaná de la Escuela Gloria Borrero Olivera de Guayanilla, por ganar la mejor coreografía en el Festival Internacional de Bandas Musicales y Batuteras, celebrado en días recientes, en Italia.