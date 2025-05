Sovereignty, flamante ganador del Kentucky Derby, no participará en el Preakness Stakes, poniendo fin a cualquier posibilidad de una Triple Corona por séptimo año consecutivo.

Mike Rogers, vicepresidente ejecutivo de 1/ST Racing, que opera el Preakness, confirmó el martes la baja de Sovereignty.

“Hoy recibimos una llamada del entrenador Bill Mott informando que Sovereignty no competirá en el Preakness”, dijo Rogers. “Extendemos nuestras felicitaciones a los responsables de Sovereignty y respetamos su decisión”.

Mott comunicó a los oficiales del Preakness que el plan será inscribir a Sovereignty en el Belmont Stakes, la tercera joya de la Triple Corona, el 7 de junio en el Hipódromo de Saratoga en el norte del estado de Nueva York. Mott había insinuado el domingo por la mañana la posibilidad de saltarse el Preakness.

PUBLICIDAD

“Queremos hacer lo mejor para el caballo. Por supuesto, siempre piensas en un Triple Corona, y eso no es algo que no vayamos a considerar”, señaló Mott expresó a los reporteros en Churchill Downs.

Con el jinete venezolano Junior Alvarado en el sillín, Sovereignty (7-1 en las probabilidades) se impuso en un Derby disputado con una pista fangosa al pasar al favorito Journalism en la recta final.

Godolphin, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es el propietario de Sovereignty. Una llamada y un mensaje enviados por The Associated Press al director de cría de Godolphin en Estados Unidos, Michael Banahan, no fueron respondidos de inmediato.

Esta es la cuarta vez desde que Justify ganó las tres carreras en 2018 que el Preakness se llevará a cabo sin una verdadera oportunidad de una Triple Corona. El intervalo de dos semanas entre el Derby de Kentucky y el Preakness y los cambios en las carreras modernas han generado debate en el deporte sobre espaciar más las carreras.

El prominente propietario Mike Repole publicó el martes más temprano en las redes sociales una propuesta para mover el Belmont al segundo lugar en el orden de la Triple Corona, cuatro semanas después del Derby y retrasar más el Preakness con el objetivo de mantener a más de los mejores caballos involucrados.

No se ha tomado una decisión sobre el segundo Journalism o el tercero Baeza para la 150ª edición del Preakness, la última en el Pimlico Race Course antes de que sea demolido y reconstruido.