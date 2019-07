Confirman la ausencia en Lima 2019 de Beverly Ramos

Lima, Perú. La fondista Beverly Ramos se unió a la velocista Jasmine Camacho Quinn entre las corredoras boricuas que no competirán en los Juegos Panamericanos, confirmó este lunes el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur).

Ramos es una de las caras de la delegación de atletismo y fue ganadora de tres medallas de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Camacho Quinn era aquí una opción de medalla en los 100 metros con vallas.

Ramos no asistirá porque sufre de fascitis plantar, dijo el presidente de Fapur, Luis Dieppa.

“Lo ha intentado e intentado, pero no pudo. No ha podido con la inflamación, que le viene afectado desde hace un mes”, dijo Dieppa. “Y no va a estar con nosotros”.

Ramos iba a participar en los eventos de fondo de los Juegos en la pista. La atletas había dicho que se inclinaba a paticipar en el evento de 10,000 metros.

Camacho Quinn, dijo Dieppa, pasa por situaciones personales que le restan la concentración para participar en los Juegos. Camacho Quinn también se dio de baja de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Entonces fue por lesión que decidió no competir.

La delegación de Puerto Rico ha sufrido varias bajas de atletas para estos Juegos. El luchador Jaime Espital, el decalista Ayden Owens son otros.

Owens era tambien una opción de medalla en los Juegos. Su baja y la de Camacho Quinn le restan opciones de medallas a Puerto Rico en la disciplina que más medallas ganó en Barranquilla 2018.

Dieppa echó de menos a los atletas, pero se animó a decir que habrá sorpresas en Lima.

“Vamos a llevar un buen equipo. Vamos a tener unas sorpresas allá”, dijo Dieppa.

La equipo de atletismo se encuentra concentrado en Medellín, Colombia. Ramos o Camacho Quinn no estaban presentes en la concentración. La llegada del equipo a Lima es el jueves próximo para competir en el atletismo de los Juegos, que Inicia el 4 de agosto.

Dieppa dijo que de la concentración en Colombia saldrán sorpresas y buenos desempeños para Lima 2019. Mencionó a los atletas de 800 metros con Wesley Vázquez y Ryan Sánchez, al saltador Luis Joel Castro, al relevo 4x400 femenino y a la corredora de 400 metros con vallas Gabriella Scott.

“Espero buenos resultados de mucha gente aquí”, dijo Dieppa.