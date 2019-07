El mensaje "Ricky renuncia" llega a la WWE

El mensaje de un enorme sector de Puerto Rico para que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie a la gobernación tuvo anoche una nueva plataforma: el programa de más larga duración de la televisión estadounidense, Monday Night Raw, de la empresa de lucha libre WWE.

Esto se debe a que un fanático colocado muy cerca del cuadrilátero, o un lugar privilegiado de la edición de RAW transmitida anoche por la cadena estadounidense USA, portaba un cartel con el mensaje "Ricky renuncia", que es la consigna principal en reclamo de la salida del gobernador.

Not even wrestling fans want ya #RickyRenuncia #wwe pic.twitter.com/R1XzS1a7HL