Franklin Gómez: “Es un honor y una responsablidad seria, no me lo esperaba” Por Hiram Alberto Torraca 06/20/2019 |05:12 p.m.

Inmerso en su preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y todavía asimilando la noticia de que será el abanderado de la delegación de Puerto Rico en la ceremonia inaugural de la justa hemisférica el 26 de julio, el luchador Franklin Gómez dijo sentirse honrado y sorprendido con esa distinción.

“En verdad yo no me lo esperaba. Es un honor y a la misma vez una responsabilidad seria. Cuando lo supe, me acordé de mi niñez, desde que estaba abajo, de todo lo que he pasado, de mis inicios en la lucha olímpica y de poco a poco coger una disciplina y trazar una vision que quizás se veía imposible, de ser un atleta mundial y olímpico. Definitivamente, que no me esperaba ser el abanderado, porque realmente no estaba en mi mente. Me sorprendí”, dijo Gómez desde Penn State mediante una videoconferencia con periodistas, atletas y personal del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentes en la Casa Olímpica.

Gómez, quien ha sido medallista en Juegos Centroamericanos y Panamericanos y en un Mundial, aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a las atletas María Pérez (judo) y Beverly Ramos (atletismo), quienes fueron finalistas en la votación que realizó el Copur.

“Yo quiero agradecerle a la gente que tomaron esa decisión, por lo general yo estoy muy lejos de toda esa información, yo estoy concentrado en mis entrenamientos, pero por alguna razón me seleccionaron y yo estoy muy agradecido por eso, porque mis amigas María (Pérez) y Beverly (Ramos), que las he visto (su esfuerzo) en los entrenamientos… ellas hubieran sido igual o mejor candidatas que yo. Estoy ahora mismo en Penn State entrenando porque quiero dar lo mejor para representar a Puerto Rico dignamente”, añadió Gómez, quien admitió que las emociones aflorarán ese día durante el desfile inaugural.

“Ese día no voy a sentirme solo llevando la bandera. Wow, seremos los fieles, los guerreros que están dispuestos a dar su corazón por su país, un grupo de atletas que están dispuestos a darlo todo. Yo pienso que va a ser especial, voy a sentirme orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho, es algo que realmente no puedo describirlo. Cuando yo esté ahí ustedes van a ver que hasta las lágrimas se me van a salir porque yo no me esperaba esto”, dijo Gómez ante la presencia de pasados abanderados de Panamericanos como los ex gimnastas Luis Rivera (Toronto 2015) y Luis ‘Tingui´ Vargas (Guadalajara 2011); el boleador Jaime Almendro (Mar del Plata 1995); la ex softbolista Betty Segarra (La Habana 1991); el expelotero Johnny Martínez (México 1975) y el exbaloncelista Ángel ‘Caco’ Cancel (Winnipeg 1967).

El deporte de lucha concluye los Juegos, por lo que Gómez tendrá que llegar temprano a Perú y mantener su entrenamiento por varias semanas hasta la competencia.

“Tengo que ajustar varias cosas, pero ser abanderado es un honor, no creo que sea un obstáculo. Tengo que enforcarme en el entrenamiento. Es algo que uno tiene que adaptarse y hacer lo mejor posible”.

Por su parte, la presidenta del Copur Sara Rosario sostuvo que Gómez “tiene un resumé deportivo impresionante, ha sido consistente con medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y un Mundial, ha sido dos veces olímpico. Y no solamente ha sido un excelente atleta, también ha llevado una carrera académica a la par. Tiene un bachillerato, una maestría y es un excelente ser humano, un excelente compañero”.