Gamers boricuas forman el equipo Red Roosters

Sus nombres de pila son César Rosa, Naika Rodríguez, Ricardo Román y Edwin González, pero en el mundo de los videojuegos se distinguen como EKing, Naiika, Mono y Fidelity. Ellos forman los Red Rooster, un singular grupo que se abre camino en la creciente cultura popular de los deportes electrónicos (E-Sports).

“El equipo se formó hace tres meses. En Puerto Rico, al igual que en otros países, hay muchos jugadores con talento que compiten, algunos a nivel internacional. La meta de Red Rooster es representar una industria emergente que existe, en la que vale la pena invertir y darle exposición”, explica Mono, de 34 años.

E-Sports (abreviatura para Electronics Sports o deporte electrónico según sería en español) se ha convertido en una industria que se espera que globalmente sobrepase los $1,000 millones en premios este año, un incremento de 27% gracias a los anuncios, auspiciadores y venta de derechos en los medios. El total de audiencia, compuesta por la combinación de entusiastas y los espectadores ocasionales, debe alcanzar los 454 millones. En Norteamérica, E-Sports generará ingresos de $409 millones durante el 2019 y se espera que la cifra siga creciendo.

Conoce a los chamacos del Red Rooster, un equipo boricua de gamers Mira cómo balancean sus vidas entre la realidad y la fantasía de los videojuegos.

“Hay eventos y circuitos mundiales que tienen hasta $500,000 en premios y pueden llegar hasta los $3 millones que fue durante la copa de Fortnite. Es algo que sigue creciendo. Cada vez hay más jugadores, más compañías invirtiendo en ese espacio, más equipos profesionales y Puerto Rico no tenía uno. Fue cuando se creó el equipo con los mejores jugadores de cada categoría”, resalta Mono.

Cada uno de los integrantes de Red Rooster se distingue por un videojuego en particular, aunque también son diestros en otros. EKing, por ejemplo, es un especialista en Super Smash Bros de Nintendo Switch.

“Es un juego que se diferencia de los tradicionales fighters, pero se mantienen ciertas reglas en ese ámbito y, por eso, es un juego de pelea también”, explica EKing. “Fui a competir a Las Vegas (Nevada) como parte del equipo”.

Cada uno de estos jugadores se especializa en un juego. Fidelity y Naiika aquí juegan Tekken 7. ([email protected])

Naiika, por su parte, siente una pasión particular hacia Tekken y hasta tiene establecido un calendario para practicar.

“Me llena de orgullo ser parte del grupo porque no lo esperaba. Trabajo tres días a la semana, también estudio en la universidad y el tiempo disponible para jugarlo es de 8:00 de la noche a las 12:30 de la madrugada de martes a sábado. Eso es fiel”, destaca Naiika.

La joven de 19 años no es la única fémina que ingresó un mundo mayormente dominado por varones.

“En los torneos hay más hombres que mujeres, pero eso ha ido cambiando con los años, particularmente en el 2019 porque hay más mujeres dentro de eventos competitivos tanto auspiciadas como las que compiten. Sponsor UYU es uno que lo promueve, lo promociona y ahora otros equipos están cogiendo ejemplo”, explicó Mono.

¿Cuáles son las expectativas de estos cuatro boricuas?

Al momento infinitas.

“Desde muy temprana edad he jugado videojuegos. Muchas veces no sé porque me encanta, solamente sé que amo jugar. Cuando noté que en Puerto Rico había una comunidad sentí felicidad porque solamente jugaba en casa online. Al saber que hay una comunidad y que E-Sports está surgiendo rápidamente, no sé a dónde me puede llevar, pero sé que quiero estar aquí. Esto me apasiona, me encanta. No sé si servirá ni qué pasará, pero me siento bien estando aquí y me quiero dar una oportunidad”, afirmó Fidelity.