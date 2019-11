Gato se mete al campo en pleno juego de la NFL Por The Associated Press 11/05/2019 |07:22 a.m.

El animal no abandonó el terreno de inmediato. (AP / Adam Hunger)

El felino negro hizo que detuvieran el partido anoche.

East Rutherford, Nueva Jersey - Un gato negro acaparó la atención durante unos minutos en el partido del lunes por la noche entre los Cowboys de Dallas y los Giants de Nueva York. El felino se escabulló al campo durante una serie ofensiva de los Giants en el segundo cuarto, y obligó a que el árbitro Clay Martin detuviera el encuentro por unos minutos mientras el personal del MetLife Stadium y un par de policías estatales de Nueva Jersey conducían al “intruso” hacia la zona de anotación, alejándolo de los jugadores. Halloween isn't over yet ?? pic.twitter.com/XhLDP3NgJO — New York Giants (@Giants) November 5, 2019 El gato no abandonó el terreno de inmediato. Hubo un momento en el que el animal se dirigió a la esquina de la zona de anotación y luego recorrió la línea de fondo hacia una plataforma de una cámara. Durante un segundo, el gato se subió a la plataforma y luego saltó. Terminó su recorrido por la línea de fondo para después correr hacia el túnel en medio de aplausos por parte del público.