Nadal vuelve a reinar en el US Open Por The Associated Press 09/08/2019 |09:29 p.m.

Rafael Nadal (AP)

Tuvo que fajarse por casi cinco horas para ganarse al ruso Daniil Medvedev en cinco sets

NUEVA YORK. Rafael Nadal contuvo una fuerte apuesta de regreso para ganar su decimonoveno título de Grand Slam al superar a Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en una emocionante final del US Open que duró casi cinco horas el domingo.

Este no fue fácil para Nadal, segundo sembrado de la ATP. De ningún modo. Eso es porque después de que Nadal dominó los dos sets iniciales y pareció tomarse un descanso en el tercero, Medvedev montó una carga, cambiando estilos y sacudiendo a Nadal. Medvedev rompió en el último juego de cada uno de los siguientes dos sets para forzar un quinto. Pero su intento de convertirse en el primer hombre desde 1949 en ganar una final del Abierto de EE.UU. después de perder dos sets a ninguno, se quedó corto. Nadal rompió para liderar 3-2 en el quinto y nuevamente para el 5-2. Pero no pudo cumplir la victoria allí, fallando dos veces en el punto de quiebre, y luego no pudo convertir dos ‘match points’ en 5-3. Con 5-4, Nadal salvó un punto de quiebre y finalmente convirtió su tercer punto de campeonato para ganar su cuarto trofeo en Flushing Meadows. Agregue este a 12 en el Abierto de Francia, dos en Wimbledon y uno en el Abierto de Australia, y Nadal ahora está a solo un trofeo mayor de Roger Federer para la mayor cantidad para un hombre en la historia del tenis. Rafael Nadal y Daniil Medvedev (AP)