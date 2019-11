Peter John Ramos disfruta su incursión en la lucha libre Por Hiram Alberto Torraca 11/22/2019 |06:20 p.m.

Todavía queda baloncesto para Peter John Ramos. Pero, mientras se toma un ‘respiro’ de las canchas, el centro de 7’3’’ está incursionando en otra de sus pasiones: la lucha libre.

Ramos será el árbitro especial el sábado en la lucha “retiro contra retiro” entre ‘Mr. Ratings’ Ray González y ‘The Precious One’ Gilbert en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón en la cartelera denominada ‘Noche de Campeones’ de la World Wrestling Council (WWC), promotora liderada por el legendario Carlos Colón.

“Me siento muy bien (con la oportunidad de ser el tercer hombre sobre el ring). Espero pasarla bien y disfrutarme el momento. Es una de mis pasiones y estoy aprendiendo”, dijo Ramos a Primera Hora.

Hace varias semanas, Ramos participó de una cartelera en Toa Alta en la que González lo anunció como árbitro especial.

La acción la puedes ver desde 38:22 hasta 48:04

“Todo el mundo alegre”, dijo sobre la reacción de la fanaticada a su incursión en la lucha libre.

Ramos ha expresado su interés de hacer una segunda carrera como luchador profesional una vez cuelgue las tenis. Por su estatura, corpulencia y fama, puede ser muy codiciado por las promotoras.

“Hasta ahora no hemos hablando nada (sobre más participaciones con la WWC). No estoy haciendo entrenamiento de lucha porque todavía estoy entrenando y ocupado en el baloncesto, pero sí, pronto, cuando me retire del basket”, sostuvo el exintegrante de la Selección Nacional de Puerto Rico.

“Tengo la WWE que quiere que me vaya a Orlando a entrenar. Así que son decisiones que tengo que tomar pronto”, continuó, mencionando a la famosa World Wrestling Enterteinment, considerada las “Grandes Ligas” de la lucha libre.

Sobre el baloncesto, el exjugador de los Wizards de Washington en la NBA, dijo que espera seguir activo “como un añito más o dos”. Agregó que tiene ofertas para regresar al continente asiático, en el que ha participado con éxito en los pasados años.

“Hay varias ofertas de Japón, Filipinas y Taiwán, pero no hay nada concreto. Estoy tranquilo en casa porque llevaba muchos años sin estar aquí para navidades. No tengo prisa”.

En el Baloncesto Superior Nacional (BSN), el canastero de 34 años ha jugado en las pasadas dos temporadas con los Leones de Ponce, con los que dijo tiene contrato para volver en el 2020.

En la temporada pasada, Ramos solo vio acción en la serie semifinal y en la final.

“Mis planes son retirarme en Ponce”, finalizó el veterano de 16 temporadas en el BSN en las que promedia 15.9 puntos y 9.1 rebotes por juego en 424 partidos.