Ricky Sánchez se retira del Equipo Nacional Por Primerahora.com 08/05/2019 |05:57 p.m.

El pívot puertorriqueño Ricky Sánchez, anunció hoy, lunes, su retiro de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico luego de vestir el uniforme patrio por espacio de 12 años.



“Me voy agradecido y satisfecho por la oportunidad que me dio la Federación de Baloncesto de Puerto Rico de representar por tantos años a mi país. El baloncesto me dio muchas oportunidades personales y profesionales y, más que todo, el sustento a mi familia. Pero ya es momento que el relevo de generación continúe y que otros jugadores más jóvenes que yo puedan tener la misma experiencia que tuve con la Selección. Me voy agradecido”, indicó el delantero de 6’11” de estatura y quien fuera pieza fundamental durante las pasadas ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo FIBA 2019.

Ricky Sánchez, recién campeón con los Santeros de Aguada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), formaba parte del listado de la preselección nacional que verá acción en China 2019. Sin embargo, el anuncio de su retiro se informó hoy durante la actividad de presentación de los jugadores en un hotel en San Juan. Con esta noticia, la preselección quedaría conformada por 15 jugadores que parten mañana, martes, a China para participar en unos fogueos antes de su debut el 31 de agosto en la Copa Mundial FIBA.

El espigado jugador debutó en el 2007, teniendo 20 años, con el Equipo Nacional en el CaribeBasket, en Caguas, logrando medalla de oro. Su resumé incluye participaciones en dos Mundiales de Baloncesto (Turquía 2010 y España 2014) así como varios premundiales y preolímpicos, así como repechajes olímpicos.

“Ricky se mostró bien agradecido al darse cuenta que aún su aportación en la Selección Nacional es sumamente valiosa. Pero respetamos su decisión de enganchar las tenis y abrirle espacio a esos jóvenes que lo vieron como ejemplo a seguir. Estaremos siempre agradecidos por todo lo que aportó al Equipo”, añadió el licenciado Yum Ramos, presidente de la FBPUR.

Hoy se presentó en Conferencia de Prensa a parte de la preselección nacional que viajará en la madrugada a Newark, Nueva Jersey, con dirección a Shanghai, China, para una serie de fogueos. Estos fueron David Huertas, Javier Mojica, Isaiah Piñeiro, Ramón Clemente, Alexander Franklin, Gary Browne y Gian Clavell. En China se unirá Emmanuel Andújar, Christopher Brady, Iván Gandía y Devon Collier, quienes participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los jugadores Carlos Rivera, Taylor Davis, Jorge Bryan Díaz y Ángel Rodríguez se encuentran con el resto en China.

El primer fogueo se celebrará del 10 al 12 de agosto en Kunshan, China, frente al país anfitrión, Croacia y Angola. Acto seguido, del 12 al 19 de agosto el Equipo Nacional estará de lleno en lo que serán las prácticas diarias hasta trasladarse a la ciudad de Suzhou y participar del “Atlas Challenge Basketball Tournament” del 21 al 27 de agosto. En este Torneo verán acción junto a las delegaciones de República Dominicana, Venezuela, Turquía, Grecia y Senegal.

Ya será el 28 de agosto que viajarán a la ciudad de Guangzhou para iniciar la competencia Mundial el sábado, 31 de agosto frente a Irán a las 4:30 de la mañana. Mientras que el lunes, 2 de septiembre se medirán a España a las 8:30 de la mañana y el miércoles, 4, culminarían la primera ronda frente a Túnez, también a las 4:30 de la madrugada. Puerto Rico conforma el grupo “C” y los mejores dos equipos pasarían a la segunda ronda.