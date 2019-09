Svitolina derrota a Konta y alcanza semifinales en US Open Por The Associated Press 09/03/2019 |05:16 p.m.

Es la segunda vez que la ucraniana llega a las mejores cuatro de un Grand Slam

Elina Svitolina reacciona al derrotar a Johanna Konta. (AP / Sarah Stier)

NUEVA YORK. Elina Svitolina accedió a las semifinales por segundo Grand Slam consecutivo tras vencer el martes 6-4, 6-4 a Johanna Konta en el Abierto de Estados Unidos. Svitolina repitió su marcha a las cuatro mejores de Wimbledon, donde la ucraniana avanzó a las semifinales de un grande por primera vez antes de perder ante la eventual campeona Simona Halep. Con su novio Gael Monfils de espectador un día antes de jugar en los cuartos de final del cuadro masculino, Svitolina supo llegarle a una volea y con una devolución cruzada dispuso de su tercera bola de partido, en la que finalmente selló la victoria. “Estoy muy, pero muy feliz de haber sabido lidiar con la presión”, dijo Svitolina. La quinta cabeza de serie enfrentará a las seis veces campeones Serena Williams o la china Wang Qiang, quienes jugaban por la noche en el estadio Arthur Ashe. El duelo de fondo de la sesión nocturna tiene como protagonistas a Roger Federer y el búlgaro Grigor Dimitrov. Con 38 años, Federer intenta convertirse en el jugador más longevo que alcanza las semifinales de un Grand Slam desde la actuación de Jimmy Connors, a los 39, en el US Open de 1991. El otro cruce de cuartos de final masculino en la jornada enfrentaba al suizo Stan Wawrinka, el campeón del US Open 2016 que eliminó a Novak Djokovic en la cuarta ronda, ante el ruso Daniil Medvedev. Svitolina y Konta intercambiaron tres quiebres de saque consecutivos en el segundo set, antes que Svitolina puso fin a esa racha al defender su saque para ponerse arriba 5-3 cuando Konta deja una volea en la red. Fue parte de los numerosos errores cometido por la 16ta cabeza de serie, que buscaba convertirse en la sexta jugadora en activo que ha accedido a las semifinales de los cuatro grandes. Pero la británica cometió 35 errores no forzados contra 13 de Svitolina, incluyendo una abismal brecha de 20-5 en el segundo set y quedó con marca de 0-5 ante la ucraniana.