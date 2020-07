El deporte tiene la capacidad de divertirnos, emocionarnos, inspirarnos y hacernos reflexionar. Y las historias sobre los atletas, sus esfuerzos individuales y colectivos, o como decía aquel viejo programa, “la emoción de la victoria y la agonía de la derrota”, son motivo de conversación por años.

Aquí compartimos una selección de documentales sobre el drama de la condición humana a través de la óptica del deporte.

Free Solo (Hulu)

Para quienes disfrutan los riesgos y la aventura, pero desde la experiencia de otros, esta es una opción. Vamos, no deja de ser admirable ver a gente que es capaz de retar sus cuerpo y mentes con actividades que la mayoría tacharía de locuras. Este documental sigue al alpinista Alex Honnold en su intento de convertirse en la primera persona en escalar sin la ayuda de sogas la montaña El Capitán, un macizo de 3,200 pies de altura dentro del bosque nacional Yosemite. Se trata de una proeza sumamente peligrosa y los cineastas te ponen en los zapatos de Honnold en una experiencia de gran intensidad. El documental ganador de un Oscar explora por qué alguien es capaz de arriesgar su vida para hacer algo así.

Zion (Netflix)

En solo once minutos, este documental corto presenta a uno de los atletas más improbables: el luchador olímpico Zion Clark. Y es que Zion enfrentó a una vicisitud tras otra hasta convertirse en uno de los luchadores estrellas del programa atlético de Massillon Washington High School en Ohio: fue abandonado por sus padres al nacer, vivió en hogares de crianza hasta los 16 años, cuando fue adoptado; y desarrolló una tóxica actitud de coraje e indiferencia hacia la vida. ¡Ah! Y nació sin piernas. Si hay un relato de vida inspirador es el de Zion Clark, un ejemplo de resiliencia y no porque sea el de alguien que no se da por vencido, sino porque es la historia de un triunfador.

The Other Dream Team (Amazon)

Liderados por las extraordinarias habilidades de Sarunas Marciulionis y Arvydas Sabonis, el equipo de baloncesto olímpico de Lituania de 1992 se convirtió en un símbolo que ayudó a su país a recuperar su identidad al salir del yugo comunista. Tras las Olimpiadas de Seul en 1988, Marciulionis y Sabonis se convirtieron en las estrellas del baloncesto de la Unión Soviética tras ganar la medalla de oro con un triunfo sobre Estados Unidos. Cuatro años después, ahora ciudadanos de una nueva democracia, el dúo lideraba un quinteto que llegaba a las Olimpiadas de Barcelona en medio de mil dificultades. Mientras Estados Unidos enviaba al primer Dream Team de la historia, Lituania viajó con un equipo que dependió de ayudas para llegar (a meses de las Olimpiadas no tenían ni uniforme y el grupo de rock The Greatful Dead los financió). El filme presenta cómo el baloncesto catapultó y cimentó la identidad lituana detrás de la Cortina de Hierro.

Athlete A (Netflix)

Sigue la investigación de un grupo de periodistas de The Indianapolis Star que reveló la historia del doctor jefe de la delegación olímpica de Estados Unidos, quien por años abusó sexualmente de niñas y jovencitas gimnastas, y el encubrimiento de la federación de gimnasia (USA Gymnastics). A través de las declaraciones de Maggie Nichols y sus padres, el documental expone el calvario al que son expuestas las gimnastas desde la infancia, en un régimen disciplinario tan intenso que a esa edad las desarma de toda herramienta emocional para defenderse. Fue precisamente de esa incapacidad de la que se aprovechó Larry Nassar, con el consentimiento de USA Gymnastics.

Fastball (Amazon)

De todo el arsenal con el que cuenta un pitcher para intimidar a un bateador hay un lanzamiento que es su arma por excelencia: la bola rápida. Narrado por Kevin Costner, el documental revisa la historia, ciencia y sicología del fastball, desde los orígenes del béisbol hasta hoy día. Leyendas del juego y científicos exploran la magia de los 396 milisegundos que toma el lanzamiento en llegar al plato.

Nuyorican Básquet (Amazon)

Este documental puertorriqueño, codirigido por Ricardo Olivero y Julio César Torres, se centra en el Equipo Nacional que participó en los Juegos Panamericanos de San Juan 1979 y cuyos integrantes eran en su mayoría jugadores que se desarrollaron en la ciudad de Nueva York.

La película, que tuvo su estreno mundial en julio de 2017 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, logró permanecer en salas comerciales por ocho semanas consecutivas.

Los integrantes del equipo del 1979 se convirtieron en los querendones del público boricua. La película cuenta con emocionantes relatos de Raymond Dalmau, Mario “Quijote” Morales, Georgie Torres y el dirigente Flor Meléndez, entre otros.