Cientos de estudiantes-atletas participarán desde este lunes hasta el 14 de diciembre en el San Juan Fall Championship LAI, que se llevará a cabo en distintos escenarios de la ciudad capital.

La actividad deportiva, que constará de siete disciplinas, iniciará el lunes, 1 de diciembre, con el campeonato de Natación Piscina Corta en el Natatorio y el de Halterofilia en el Colegio Universitario de San Juan.

“La celebración de este campeonato en nuestra ciudad reafirma que San Juan es un eje deportivo y universitario vibrante, capaz de acoger a miles de jóvenes con talento y determinación. Para nosotros es un honor ser sede de un evento que impulsa el desarrollo, fomenta la sana competencia y proyecta lo mejor de nuestra juventud. Estos encuentros activan nuestros espacios recreativos y conectan a las comunidades con el deporte, que siempre ha sido un pilar en nuestra gestión”, expresó el alcalde, Miguel A. Romero Lugo.

El jueves 4 de diciembre será el campeonato de campo traviesa en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras.

El calendario deportivo también incluye las finales del torneo de tenis desde el 6 de diciembre en el complejo deportivo de la UPR de Río Piedras; los partidos del tercer y primer lugar en fútbol masculino el 8 y 9 de diciembre en la Academia Quintana; la lucha olímpica el 13 de diciembre en el Colegio Universitario; y el voleibol 10, 12 y 14 de diciembre en el coliseo Roberto Clemente.

“La celebración del campeonato de 3x3 y el de taekwondo nos dio un aire de felicidad por ser San Juan una plataforma genuina y de gran impacto para el deporte nacional e internacional. Estar en San Juan nos hace muy bien, porque le damos balance a las universidades, ya que en el segundo semestre estamos en Mayagüez. Aquí todos ganamos”, dijo el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa.

Cinco de estas disciplinas podrán disfrutarse a través de las plataformas de Wapa Deportes y la LAI: natación (3 de diciembre), halterofilia y campo traviesa (4 de diciembre), lucha olímpica (13 de diciembre) y voleibol (10, 12 y 14 de diciembre). La final de fútbol será transmitida en conjunto con la plataforma Fútbol Boricua y de la liga.

Cada resultado del San Juan LAI Fall Championship suma para la Copa Global para instituciones de una matrícula mayor de seis mil estudiantes y la Copa Comisionado para universidades de menos de seis mil estudiantes matriculados. Actualmente defienden sus títulos la Universidad Ana G. Méndez y la Universidad del Sagrado Corazón, respectivamente.

Accede a la plataforma digital de la Liga para más información en Facebook https://www.facebook.com/laiproficial y YouTube https://www.youtube.com/@LAIPR.Oficial , y la actualización de los resultados, fotos y videos en las redes sociales Instagram @laipr.oficial, la aplicación Easy Tournament y el portal www.laipr.org. Para los resultados del campeonato de natación, acceda a http://www.sodmpr.com/lai_files/nata2026/1clasifsc/.