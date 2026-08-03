Santo Domingo. El Equipo Nacional femenino de tenis de mesa está a un paso de recuperar el trono al avanzar este lunes a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde tendrá una revancha frente a Cuba.

Las puertorriqueñas derrotaron 3-0 a Venezuela en las semifinales y ahora buscarán desquitarse de la derrota que sufrieron ante las cubanas en la final de los pasados Juegos de San Salvador 2023.

“Tenemos muchos deseos de jugar esa final. Esperamos esta vez recuperar el trono que perdimos en San Salvador y estoy seguro de que así va a ser”, expresó el entrenador Bladimir Díaz.

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“Tenemos las atletas jugando muy bien y entiendo que nos vamos a quedar con ese oro”, agregó el técnico.

En el partido de dobles, Alondra Rodríguez y Brianna Burgos vencieron a Camila Obando y Roxy González con parciales de 11-2, 11-6, 3-11 y 11-9 para colocar la serie 1-0.

Luego, Adriana Díaz amplió la ventaja al superar a Cristina Gómez por 11-6, 11-6 y 11-5.

La barrida la completó Burgos, quien derrotó a Roxy González con marcadores de 4-11, 11-6, 11-7 y 11-4.

Díaz destacó que el objetivo siempre ha sido disputar el oro.

“Una de mis metas antes de empezar esto fue llegar a todas las finales e intentar siempre disputar la medalla de oro. Yo creo que hasta ahora hemos jugado súper bien. Al final del día, cuando uno se mentaliza para las cosas más fuertes, entonces en el momento se hacen más fáciles”, sostuvo la principal raqueta boricua.

Por su parte, Burgos resaltó la confianza con la que llega el conjunto al duelo por el campeonato.

“Creo que cada vez que va pasando de ronda el nivel va aumentando y el de nosotras también. Así que realmente nos veo preparadas y listas para luchar con el corazón para llevarle la medalla de oro a Puerto Rico”, concluyó Burgos.