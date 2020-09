El puesto de salida número 17 al que fue sorteado el martes el ejemplar Tiz the Law para correr este sábado en el prestigioso Kentucky Derby, podría ser un elemento beneficioso para su jinete, el boricua Manuel Franco, esto a pesar de que en la historia del certamen ningún caballo que ha arrancado de ese puesto ha ganado el evento.

Así opinan expertos boricuas en el tema, quienes no ven que largar desde ’casi las graderías’ vaya a ser un problema porque Franco tiene en Tiz the Law a un caballo “superior” a los demás. No por poca cosa es considerado el favorito para alzarse con la victoria.

PUBLICIDAD

Franco y Tiz the Law partirán el sábado sobre la pista de Churchill Downs por el penúltimo puesto del nuevo arrancadero de dicho hipódromo. Desde que los puestos de salida llegaron al Derby en 1930, ningún caballo ha ganado saliendo de ese puesto.

Pero algunos expertos boricuas opinan que el puesto 17 beneficia a Franco y a Tiz the Law porque el caballo no arrancará atrapado en el tráfico de ejemplares, como ocurre con los que salen en los puestos del medio hacia la valla, y tendrá el espacio abierto para colocarse en una buena posición para cuando llegue a la primera curva de la carrera a la distancia de 1 1/4 de milla.

“Es bueno, en parte, tener el claro (espacio abiertos) para saber en dónde vas a poner el caballo en esos primeros 300 o 400 metro″, dijo el entrenador Ramón Morales, ganador de múltiples carrera de grado en el Hipódromo Camarero con caballos como Justiciero y Don Carlos R.

Igualmente analizó el agente de jinetes Tico García.

“Es un número bueno. Tiene 500 metros de recta para ubicarse porque él no es lento. Va a ir bajando con todos los demás”, dijo García, quien fue agente en Camarero del ahora miembro del Salón de la Fama del hipismo de Estados Unidos, John Vázquez, así como del hoy dos veces ganador del premio Eclipse, Irad Ortiz, hijo.

Con García coincide, en entrevista realizada de manera separada, el veteranísimo entrenador Máximo Gómez.

A mí me dijo hace mucho tiempo Junior Cordero una regla no escrita, ’en el Derby nadie tira para adentro, para la valla, porque en una carrera de muchos caballos te pueden encajonar -Tico García

“Ese caballo no es lento; va a ir cerca del paso. Es una buena posición para colocarse en los 400 metros. No le puede cambiar el estilo del caballo, que lo he visto y corre, corre mucho”, dijo Gómez, quien acumula más de 2,000 triunfos en Puerto Rico, incluyendo el Clásico del Caribe del 2007 con Soy Conquistador.

PUBLICIDAD

Franco ha dicho que Tiz the Law posee, entre otros recursos, la “velocidad táctica” para colocarse bien antes de llegar a la primera curva. Esa primera curva es un lugar estratégico en las distancias largas. Se dice que ningún caballo gana una carrera en la primera curva, pero que sí la puede perder ahí.

“A mí me dijo hace mucho tiempo Junior Cordero una regla no escrita, ’en el Derby nadie tira para adentro, para la valla, porque en una carrera de muchos caballos te pueden encajonar”, dijo García al mencionar una anécdota con la leyenda boricua ganador de tres Derby como jinete y que suma otros dos como agente.

Tiz the Law mejoró su favoritismo a 3-5 luego de conocerse su puesto de salida. Antes era favorecido 1-1.

Por otro lado, los expertos coinciden en decir que Franco tiene un caballo habilidoso como para tener una carrera limpia o para tener tiempo para enmendar errores durante el trayecto y salir adelante.

Morales dijo Tiz the Law corre bien al ritmo de carrera, como también lo puede hacer en punta.

“Ese caballo fracciona 23 (segundos) en el cuarto de milla y 59 en la media milla. Tiene la velocidad para estar en una posición buena, cerca del paso, o si tiene que ir”, dijo Morales.

Además, Tiz the Law no ha tenido malas experiencias arrancando. Y como si fuera poco, el arrancadero de Churchill Downs es nuevo, una pieza entera con espacio para 20 caballos. El arrancadero de antes no era tan grande y exigía unir dos arrancaderos para pruebas de 15 caballos o más.

PUBLICIDAD

Ese caballo fracciona 23 (segundos) en el cuarto de milla y 59 en la media milla. Tiene la velocidad para estar en una posición buena, cerca del paso, o si tiene que ir -Ramón Morales / Entrenador

García agregó que el hijo de Constitution, que ha ganado cuatro carreras de grado de forma corrida, incluyendo la primera pata de la Triple Corona de este año, el Belmont Stakes, es un caballo inteligente y maduro que no se le debe poner difícil a Franco.

Y agregó que luce impresionante.

“Lo vi y está inmenso. Está en su mejor momento”, describió García.

Los otros 17 jinetes de la carrera, incluyendo a Velázquez, ganador de dos Derby, saben que Franco lleva al caballo favorito y van a estar pendientes a las movidas del carolinense de 26 años. Franco debe estar pendiente a ellos también.

Velázquez partirá por fuera de Franco con el contendor Authentic (8-1), un entrenado por el afamado Bob Baffert. Por dentro partirá el segundo favorito, Honor A. P. (4-1), que irá con la monta de otro miembro del Salón de la Fama, el jinete Mike Smith.

García dijo que es normal que el favorito esté en la mirilla de los demás y repitió que Franco tiene el caballo para superar cualquier encajonamiento.

“En cualquier carrera eso siempre pasa, que los jinetes están pendientes al favorito. Saben por dónde se va a mover, cómo se va a mover. Si cae adentro, puede tener problemas porque no te van a dejar salir. Pero ese caballo es inteligente y va a caer en donde Manny lo ponga”, dijo García, quien es hijo y sobrino de exjinetes.

Por ejemplo, en febrero, en el clásico Holly Bull en Gulfstream Park de Miami, Tiz the Law arrancó bien pero quedó en la recta lejana pegado a la valla rodeado de caballos. Franco le puso el freno para sacarlo hacia afuera, al claro, en la cuarta posición. El caballo respondió cómodo luego del freno y ganó la prueba a la distancia de 1 1/16 de milla por dos cuerpos.