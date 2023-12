Un suicidio en su familia, ocurrido en el 2005, quebrantó el corazón del isabelino Víctor “Tory” Nieves, pero lo armó de fuerzas para impulsar un esfuerzo de concienciación para prevenir estas tragedias que, en la Isla, ha cobrado la vida de 6,690 personas entre el año 2000 y diciembre de 2022, de acuerdo con cifras del Departamento de Salud.

Se trata de la bicicletada “Viva la Vida: Prevención del Suicidio”, que este año celebra su undécima edición. El evento se celebrará este próximo domingo, 10 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde.

“Mi primo tenía 27 años cuando decidió terminar su vida y no me podía quedar con eso, pues reconozco la necesidad de hablarle a la gente, de recordarle que no están solos e instarlos a que busquen ayuda”, dijo Nieves, quien es director del Departamento de Recreación y Deportes municipal de Isabela.

Víctor “Tory” Nieves, organizador del evento. ( Suministrada )

La bicicletada saldrá del parque de pelotas del sector Capiro, en Isabela, y terminará en el Parque Recreativo Lamela, del mismo municipio.

“Nos hemos convertido en una familia; el público siempre responde y apoya el esfuerzo que hacemos”, indicó el también narrador deportivo.

“No se trata de juzgar ni señalar los procesos de los demás; se trata de tomar de la mano a esa persona que necesita apoyo y brindarle las herramientas para que enfrente su situación porque nadie está exento de vivir tiempos duros”, indicó Nieves, quien instó al público a participar del evento donde habrá comida y otras atracciones para la familia.