La tenimesista boricua Adriana Díaz avanzó el martes a los octavos de final del WTT Champions Frankfurt 2025, torneo que reúne a las mejores jugadoras de la elite internacional del tenis de mesa, al vencer en tres parciales a la canadiense Mo Zhang.

Díaz se impuso con marcadores de 11-2, 11-8 y 11-7, en un partido que duró 18 minutos y 19 segundos.

Con este triunfo, la utuadeña, en la posición número 18 del mundo, enfrentará a la vencedora del encuentro entre la francesa y número 27 del globo, Prithika Pavade o la portuguesa Jieni Shao, puesto 55 del escalafón global.

Pavade es más que una rival conocida para Díaz, pues ha sido su compañera en variedad de competencia en la categoría doble femenina. En la serie particular, la boricua domina 2-0. El último enfrentamiento (3-1) entre Díaz y Pavade fue en los octavos de final de la Copa del Mundo 2025, en Catar.

Adriana, además, lidera 2-0 el head-to-head contra Shao. Se midieron por última ocasión en el WTT Sinagpure Smash 2022.

El choque, que aún no tiene una fecha confirmada, será por el pase a los cuartos de final del torneo, que reparte $500,000 en premios.