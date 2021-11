Ni niña, ni juvenil. Desde ayer la tenismesista Adriana Díaz tiene 21 años.

Sí, así como lo oye. La niña que hemos visto crecer y convertirse en posiblemente la principal atleta femenina de Puerto Rico de estos tiempos el domingo cumplió sus 21 años. Celebró el cumpleños al llegar en Eslovenia, a donde viajó desde Túnez para seguir entrenando y participando en eventos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

“Siempre buscan la manera de hacerlo especial”, escribió Adriana sobre la manera sorpresiva que fue recibida en Eslovenia para celebrar su cumpleaños. Allí estaban su padre y su hermana, Bladimir y Melanie Díaz, junto a otras personas recibiendo a la nuestra.

PUBLICIDAD

“Gracias por la sorpresa y gracias a todos por sus bonitos mensajes”.

6 Fotos Los logros de la adolescente de Utuado son impresionantes

Adriana Díaz viene de jugar durante el pasado fin de semana en su primer evento internacional desde que compitió en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el evento alcanzó a jugar en la fase semifinal del torneo, en la que finalmente cayó vencida.

La joven que se ha ganado el corazón de los puertorriqueños desde muy temprana edad, cuando siendo una niña comenzó a brillar nivel nacional conquistando el campeonato de Puerto Rico y comenzando así a salir a jugar a torneos internacionales donde ha ido escalando posiciones hasta estar ubicada hoy como la 19na mejor del mundo.

Así que ya sabe, aunque siga siendo la niña y jovencita que ha robado nuestros corazones, ya Adriana ya está en los 20 y pico. Y no decimos ya es mayor de edad porque eso lo es desde que cumplió los 18.

Su padre Bladimir Díaz reflexionó sobre el momento con un emotivo mensaje que puso en Facebook.

“Cuando ella era pequeña yo siempre me preguntaba si la decisión que estábamos tomando era la mejor. El que no estuviera en casa para su cumpleaños y otras fechas importantes me ponía a pensar. Ahora sé que fue una buena decisión porque disfrutas lo qué haces. Adri que pases un lindo día”, escribió Díaz.

En fin, muchas felicidades para Adriana... y que cumplas muchos más.