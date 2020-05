La tenismesista Adriana Díaz es consciente que los estudiantes del sector público y privado no han tenido la oportunidad de disfrutar de las distintas graduaciones a raíz de las suspensiones de clases presenciales por el virus COVID-19.

Por ello, la destacada atleta grabó un mensaje especial para ellos.

¡Felicidades graduandos! #QuiendDice DISH Puerto Rico Posted by Adriana Diaz on Friday, May 15, 2020

“Quiero felicitar a los niños y jóvenes que debido a la situación no pueden estar desfilando con sus togas en su graduación. Al igual que ustedes, también me preparé para un evento grande para este verano, pero me cambiaron los planes por la pandemia”, expresa Díaz, quien tenía previsto participar en los Juegos Olímpicos en Tokio que fueron aplazados para el 2021.