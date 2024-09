Guaynabo. Cuando Adriana Díaz agarró una raqueta por primera vez, nunca imaginó el impacto que tendría en el tenis de mesa en Puerto Rico.

A sus 23 años, es la máxima medallista boricua en los Juegos Panamericanos y la tenimesista no asiática mejor clasificada en el ranking de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) con el undécimo puesto.

La utuadeña añadió este martes otro hito a su ya histórica carrera al ser presentada como el rostro de la campaña de General Mills y su producto Cheerios en Puerto Rico.

“Todavía es algo que no creo”, confesó Díaz en un aparte con GFR Media en las instalaciones de La Bodega de Méndez en Guaynabo.

“Veo la cara y pienso: ‘¿En serio esa soy yo?’. Es un sueño y es algo que jamás imaginé en mi carrera. Es algo que hace que uno se pregunte cómo uno sube después de esto. Es lo máximo y ha sido un paso muy grande en mi carrera”, abundó.

Hace unos años, el tenis de mesa era uno de esos deportes que pasan desapercibidos en la isla. Por lo que, en aquel entonces, una campaña como esta solo se podría imaginar con atletas que se desempeñen en disciplinas más tradicionales como el baloncesto, béisbol o boxeo. Sin embargo, Díaz lo cambió todo.

Cajas de los cereales Cheerios con el rostro de Adriana Díaz. ( Xavier Araújo )

De hecho, el director de marketing de General Mills, Jorge Robles, informó que será la primera ocasión que la compañía utiliza la imagen de un atleta puertorriqueño en la caja de Cheerios. La campaña tendrá una duración de siete meses (hasta marzo de 2025) y será solo en Puerto Rico.

En los 90, la empresa Kellogg’s honró la memoria de Roberto Clemente con una edición limitada en la que aparecía el astro boricua en las cajas de sus cereales.

“Roberto Clemente es un atleta icónico y que seamos nosotros dos los únicos me hace sentir súper feliz y orgullosa. Jamás me hubiese imaginado algo así, viniendo de un deporte no tradicional”, indicó.

Por su parte, Bladimir Díaz, padre de Adriana, compartió que siempre soñó con ver a su hija en una campaña como esta.

“Cuando ella tenía seis o siete añitos, yo siempre decía: ‘Quisiera ver a Adriana en una caja de cereal algún día’. Hoy se está dando este lanzamiento y no tengo palabras para decirte lo emocionado que estoy. Es otro logro para el deporte que Adriana sea la cara”, comentó a este medio.