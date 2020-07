La utuadeña Adriana Díaz es loca con China y ansía jugar tenis de mesa. Por eso la atleta boricua está emocionada de que este miércoles le surgiera una invitación de ese país para regresar a la acción, aunque por el momento es una invitación de manera preliminar.

“Estoy más que contenta de que se pueda dar esto”, dijo a Primera Hora.

Díaz fue invitada este miércoles a unos eventos tipo ‘burbuja’ que organiza tentativamente en China la Federación Internacional de Tenis de Mesa. En principio afirmó su participación allí entre octubre y noviembre, adelantó El Nuevo Día.

Ya quiero salir de mi casa, así que me siento un poco aliviada. Estoy loca por jugar, por salir y competir un poco. Me hace falta esa competencia y viajar y seguir con la vida de uno -Adriana Díaz

La organización de la ‘burbuja’ está en pañales, dijo el entrenador Bladimir Díaz.

La invitación, es tan inesperada que “sorprendió” a Adriana. Pero surge en un momento en que la jugadora dijo que ansía jugar, competir, viajar, en fin, salir de la casa luego de seis meses en encierro por la pandemia del coronavirus.

“Ya quiero salir de mi casa, así que me siento un poco aliviada”, dijo la atleta que pasa más tiempo viajando para competir que en su natal Utuado. “Estoy loca por jugar, por salir y competir un poco. Me hace falta esa competencia y viajar y seguir con la vida de uno”.

Más el evento se celebraría en China, el segundo país al que más ha viajado, dijo la jugadora de 20 años. También es el país del que estudia su idioma y cuya cultura aprecia.

La oportunidad es única.

“He pasado mucho tiempo en China. Me encanta estar allá, siempre paso un tiempo súper bonito. Me llevo bien con la gente. Es un placer y me divierto mucho”, dijo.

Los planes de la ITTF es organizar en la burbuja cinco eventos, incluyendo tres de tarjeta Platino y la Copa del Mundo. Son eventos de alto nivel al que asistirían jugadores invitados por la Federación, dijo Díaz, el entrenador.

La jugadora número 19 en el ranking de la ITTF, ya clasificada a Tokio 2020 y protagonista de una historia motivadora que no caduca, dijo que se siente “privilegiada” con la mera consideración recibida para jugar en la ‘casa del trompo'.

“Soy súper privilegiada”, dijo. “A todo el mundo no se le da esa oportunidad. Si se da, voy a aprovecharlo hasta el final”, dijo.

La oportunidad también sirve para que la jugadora recargue motivaciones. Aunque el evento no es seguro, la jugadora dijo que comenzará a prepararse más concentrada. Los equipos nacionales de Puerto Rico se han estado preparando durante la pandemia con la mente puesta en el 2021, en ocasión del Mundial por Equipos en Corea del Sur.

Adriana tendría con ese evento una meta más cercana.

“Con esa oportunidad se prepara más fuerte. Aunque ya empezamos a entrenar, con esto empezamos dos veces al día a prepararnos para una competencia como tal”, dijo.