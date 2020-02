Adriana Díaz todavía no ha cedido un solo parcial en la Copa Panamericana ITFF, edición 2020. La joven tenismesista puertorriqueña adelantó a la ronda semifinal gracias a que venció el sábado a la mexicana Yadira Silva con marcadores 11-8, 12-10, 11-9 y 13-11.

Díaz confesó que no se sentía “cómoda” durante los primeros dos sets, pero tampoco le impidió dar otro espectáculo para el agrado del público que se congregó en el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales en Guaynabo.

“Creo que estaba un poco más nerviosa, no sé por qué. En el primer partido lo estaba, pero menos. Contra Yadira era un partido fuerte y me tuve que preparar más. No sentía la pegada de la pelota, ni la escuchaba”, dijo. “Eso como que me turbó un poco, pero desde el tercer set pude”.

El próximo compromiso de Díaz será contra la estadunidense Yue Wu el domingo a las 12:40 p.m. Wu está clasificada número 30 en el ranking mundial.

“Los partidos contra ella son de los más fuertes que he jugado. Ella es como Yadira que tiene el mismo estilo de juego. Su estilo es bastante sólido, así que iré con todo”, sostuvo Díaz sobre Wu.

Si sale airosa de ese encuentro, Adriana tendrá la oportunidad de disputar nuevamente la final. El año pasado, la boricua se coronó en Guaynabo en esta Copa. La otra semifinal el domingo será entre Mo Zhang, de Canadá, y Lily Zhang, de Estados Unidos. La final será el domingo en la noche.

“Me he sentido súper bien. Trabajé para esto durante las Navidades, creo que el entrenamiento con Miguel Cotto me vino súper bien. Jugaré dos partidos el domingo”, aseguró la clasificada número 20 en el mundo.