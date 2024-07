París, Francia. La tenismesista boricua Adriana Díaz ha salido sonriendo hoy miércoles del sorteo de competencia de su disciplina para los Juegos Olímpicos París 2024.

La destacada utuadeña cayó en el sorteo del evento femenino individual del tenis de mesa en una parte de la llave que cree que puede dominar, comenzando con partido de apertura ante la serbia Izabela Lupulesku en la primera ronda, correspondiente a la fase de 64 jugadoras. Díaz ha ganado el único enfrentamiento que ha tenido en su vida ante Lupulesku, pero esto fue en el 2017 en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa.

“El sorteo salió bastante bien. Todas las atletas aquí son muy buenas. Pero no creo que en las primeras rondas tenga mucha dificultad porque soy mejor que las contrincantes con las que voy a jugar. Pero si no juego a mi 100 por ciento, no voy a ganar”, dijo Díaz a Primera Hora al cierre del sorteo.

Díaz tendrá su primer día de competencia este domingo.

En específico, Díaz entiende que puede pasar las primeras tres rondas sin dificultad. En su parte de la llave ella es la mejor clasificada con el sexto puesto entre las clasificadas olímpicas. Luego de la jugadora de Serbia, que es la #44 en el evento, Díaz tendría como potencial rival en la segunda ronda a la conocida estadounidense Amy Wang, que es la #23 en el evento.

En tercera ronda, por su parte, Díaz se mediría con potenciales rivales como Do Hoy Kem (#27), de Hong Kong, Pyong Song Gyong (#62) de Corea del Norte, Jee Ninhyung (#35) de Australia o Ninna Mittleman (#11), de Alemania.

Bladimir Díaz, padre y entrenador de Adriana Díaz, se mantiene atento al proceso del sorteo del evento. ( Xavier Araújo )

En la cuarta ronda, que equivale a las mejores ocho jugadoras o los cuartos de final, Díaz tendría de rival a la japonesa Hina Hiyata, quien representa un reto para la utuadeña porque es la #3 en el evento.

Así quedó Díaz en el sorteo, al que fue invitada para participar para una entrevista en la transmisión en directo de la actividad, celebrada en una sala de prensa llena con aproximadamente una centena de personas.

“Es un honor la invitación y siempre intento apoyar en general porque es importante y algo de lo que uno se debe sentir orgulloso porque aquí hay campeonas mundiales y olímpicas, y me escogieron a mí”, dijo a este diario sobre su intervención en la ceremonia del sorteo.

Aparte de haber sido parte del proceso del sorteo, Adriana Díaz también fue entrevistada en la transmisión del mismo por la Federación Internacional de Tenis de Mesa. ( Xavier Araújo )

Su primera rival en el partido del domingo será una jugadora con perfil ofensivo que por lo general Díaz sabe manejar, describió el entrenador de Díaz, Bladimir Díaz.

“Es una jugadora ofensiva, derecha, de la misma edad de Adriana. Es un juego ofensivo, frontal. Normalmente, Adriana maneja ese tipo de jugadoras. Es lo que puedo decir dentro de los escenarios normales”, dijo el entrenador.

Lupulesku está en su primera Olimpiada.

Por otro lado, Brian Afanador y Daniel González fueron sorteados directos en la llave principal de 64 jugadores en la ceremonia de este miércoles y la que sucedió al sorteo femenino.

Afanador jugará la primera ronda ante Lin Yun Hu (#8) de China Taipei, mientras que a González le toca jugar ante Jang Woojin (#13), de Corea del Sur.