París, Francia. Adriana Díaz apenas se pudo expresar luego de su dolorosa derrota este miércoles en los octavos de final de los Juegos Olímpicos París 2024.

Las emociones, tanto de ella como de su padre y entrenador, eran elocuentes y decían cuán cerca vieron el haber avanzado a los cuartos de final y de cuánto le querían dar a Borinquen esa victoria.

“Lo vi bien cerca. Me preparé mucho para esto. Es difícil cuando las cosas no salen como uno las esperaba. Yo sé que la gente en Puerto Rico me estaba viendo y tenía muchas ganas de que se levantaran felices, porque es temprano allá y sé que todas las personas que me vieron madrugaron. Realmente lo siento por no poder continuar”, dijo a Telemundo Puerto Rico tras el partido, en la única entrevista que ofreció inmediatamente que salió del partido.

Díaz se quedó corta de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024, en los que, sin embargo, tuvo en general el mejor desempeño de sus tres Olimpiadas.

No pudo llegar ahí luego de una remontada de la norcoreana Pyon Song Gyon por 6-11, 6-11, 8-11, 11-9 11-8, 11-6 y 11-7 miércoles en el Arena París Sud ante casa llena.

Para colmos, dos puntos en el set decisivo fueron de suerte a favor de la norcoreana. Uno fue un servicio cuyo rebote en el lado de Díaz pellizcó el borde de la mesa. Otro fue una devolución de Song Gyon que se chorreó en la malla y picó en el lado de la mesa de la boricua.

En dos Juegos Olímpicos previos, Díaz nunca había pasado de una segunda ronda. Con ella finaliza la actuación aquí del tenis de mesa boricua.

La jugadora dijo que, pese a perder, se siente orgullosa de ella.

“Solamente estoy orgullosa de poder representarlos. Para mí es lo más lindo que ha pasado en la vida. Espero que en el futuro pueda lograrlo”, dijo.