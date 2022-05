La Federación Internacional de Tenis de Mesa presentó un revelador nuevo ranking mundial el martes en la noche al eliminar a todos sus competidores puntos que cargaban en algunos casos desde campeonatos del 2019 por causa de los ajustes que se debieron hacer al tener que eliminar competencias durante los pasados años por causa de la pandemia del COVID-19.

Los cambios no necesariamente suponen muchas diferencias entre quienes están en el Top 10 del listado. Allí literalmente los atletas se quedaron en sus mismos puestos, como ha sucedido con las primeras tres mujeres en el caso del ranking femenino, o subieron o bajaron puestos entre las posiciones cuatro a la 10. En ese caso, Adriana Díaz mejoró del puesto 10 al nueve.

Sin embargo, la eliminación de puntos llama la atención grandemente porque por ejemplo, la número 1 del mundo, Chen Meng vio su puntuación caer de 9,175 puntos a 5,225. En el caso de la utuadeña, a su vez, esta bajo de 3,085 a 1,320.

“Aquí lo que pasó fue que por la pandemia, la ITTF estuvo manteniendo puntos que se cargaban desde prácticamente el 2019. Por un tiempo conservó el 75 por ciento de los puntos, después el 50 y hasta ayer el 20″, explicó a Primera Hora el entrenador Bladimir Díaz.

“Pero ayer finalmente, la ITTF devuelve todo a la normalidad. Y ahora no existirán cambios drásticas de subidas y bajadas. Ahora los cambios en realidad serán medidos por partidos ganados y perdidos”.

Y en cierta manera acercan la distancia entre Díaz y sus más cercanas rivales incluyendo a la número 1 del mundo. Hasta el lunes la ventaja de Meng sobre Díaz era de 6,090 puntos. Ahora es de 3,932.

De otra parte, Díaz está a 55 puntos del octavo puesto y 79 del séptimo. Si lograra ascender a cualquiera de ellos alcanzaría nuevo hitos en su carrera. La atleta está en el noveno puesto por segunda ocasión en su carrera. También estuvo en ese puesto en la semana 12 del año.

Brian Afanador y Daniel González tuvieron ascensos en el nuevo ranking. En el caso de González este mejoró 26 posiciones hasta la 102. ( Suministrada )

No empece a la cercanía, el gran reto de Díaz será poder mantener en su récord los puntos que ganó en el pasado año y que la tiene donde está.

“Adriana está donde está por ser la campeona Panamericana, y por haber llegado a las rondas de las mejores 16 en el pasado mundial y en un evento Grand Smash en el que compitió en Singapur. Esos logros hay que replicarlos y tratar de llegar profundo en cada torneo que compita en adelante”, observó Díaz.

Un evento como el campeonato panamericano le puede ganar a Díaz unos 500 puntos. Alcanzar una ronda de octavos de final en un torneo Grand Smash o un Contender le puede sumar hasta 175 puntos por cada uno.

Hay un reto, sin embargo. La boricua ya no estará activa en cuanto torneo haya disponible. Por su posición en el ranking ahora no es elegible a muchos torneos que le servían no solo para ganar puntos, sino también para competir y mantenerse activa. En su caso ahora tiene que ir a torneos específicos donde se encontrará con atletas de alto nivel.

Díaz apunto que la joven posiblemente reaparezca en una competencia de la categoría Contender en junio en Lima, Perú, o en Croacia. Y en julio pudiera ser parte de un evento que pudiera ser un Grand Smash, que es el nivel más alto entre los eventos.

Cambios para Melanie Díaz, Brian Afanador, Daniel González y otros

El nuevo ranking y el ajuste de puntos también afectó las posiciones de otros. En el caso de Melanie Díaz, esta bajó del puesto 71 al 90.

Pero en el caso de los varones, el cambio fue de ascenso. Brian Afanador subió cinco posiciones hasta el puesto 60 y Daniel González ascendió 26 puestos, del 128 al 102.

De hecho, estos tres atletas viajaron a principios de esta semana para competir en un torneo en California y luego lo harán en Nueva York. Son torneos a los cuales Adriana Díaz no puede ir por su puesto en el ranking.

En el de Nueva York, vale destacar, realizará su debut en un evento profesional la joven Fabiola Díaz, la más joven de las tenismesistas utuadeñas, quien en estos días está activa en el torneo de campeonato de la Liga Atlética Interuniversitaria.