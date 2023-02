París. La alcaldesa de París Anne Hidalgo dijo que no se debería permitir que una delegación rusa participe en los Olímpicos de París el próximo año si Moscú continúa con la guerra en Ucrania.

Anteriormente Hidalgo había estado de acuerdo en permitir que deportistas rusos compiten bajo una bandera neutral, pero se retracto el martes en una entrevista con France Info.

Reconoció que la decisión final le pertenece al Comité Olímpico Internacional, pero Hidalgo dijo que su deseo es que veten a los deportistas rusos “mientras continúe la guerra, esta agresión rusa en Ucrania”.

“No es posible desfilar como si nada hubiera sucedido, tener una delegación en París mientras continúan los bombardeos en Ucrania”.

Los comentarios de la alcadesa ocurrieron después de que la semana pasada el ministro de deportes de Ucrania reiteró la amenaza de un boicot a los juegos si permiten que Rusia y Bielorrusia compitan e indicó que buscará presionar a otras naciones para que se le unan.

Ninguna nación ha declarado un boicot a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero Ucrania ganó la semana pasada el apoyo de Polonia, y los países bálticos: Estonia, Letonia, Lituania.

Este martes los cinco comités olímpicos de los países nórdicos se unieron y urgieron al Comité Olímpico Internacional que veten a los deportistas rusos y bielorrusos, así como oficiales de “participar en deportes internacionales” debido a la guerra en Ucrania.

Los organismos de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega desearon expresar “un firme apoyo una vez más a la gente en Ucrania y demandar la paz”.

“Estamos firmes en nuestra posición”, dice el comunicado. “Ahora no es el momento de considerar dar vuelta atrás”.

Hidalgo indicó que sería “completamente indecente” si los deportistas rusos compiten en la capital francesa bajo esos términos. Pero dejó abierta la posibilidad para que disidentes rusos que no apoyan las acciones del presidente Vladimir Putin de desfilar en París “bajo la bandera de refugiados”.

Rusia ha dado la bienvenida cautelosa a la decisión del COI de permitir la participación olímpica, pero demandó que eliminen la condición que dejaría fuera a los deportistas que consideren “están apoyando activamente la guerra en Ucrania”.

A la pregunta de The Associated Press sobre las amenazas de boicot y el plan del COI, el presidente del comité organizador Tony Estanguet dijo que no comentaría “sobre decisiones políticas”.