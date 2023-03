Coamo. El orocoveño Alexander Torres hizo historia este domingo al arribar primero en la edición 61 del Medio Maratón San Blas y convertirse en el primer puertorriqueño en ganar este evento en su etapa internacional.

Torres cruzó la meta en tiempo de una hora con tres minutos y 59 segundos (1:03.59).

Es igualmente el primer puertorriqueño en ganar la carrera desde el 1966. Las primeras tres ediciones de Coamo fueron exclusivas para corredores locales y a 5 kilómetros de distancia.

“Primeramente estoy feliz. Ese era mi sueño desde pequeño. Gracias a mi entrenador (Ricardo Mendoza Cañuelas). Él fue quien me llevó al nivel que tengo. Estamos entrenando para maratón y eso me da la confianza por todos los fondos que hago para más distancias de las que corrí hoy”, dijo Torres.

El orocoveño Alexander Torres llega a la meta en el medio maratón San Blas celebrado en Coamo ( Miguel Rodr )

“Hoy es historia. Esto va a estar marcado para mí y para todo Puerto Rico. Sé que Puerto Rico lo esperaba y me apoyó en toda la ruta. Lo logramos”, agregó.

Torres venció a Joseph Panga, quien llegó segundo con 1:04.33. Tercero llegó Dominic Korir con 1:07.15.

Es el segundo podio para Puerto Rico en las ediciones internacionales de San Blas desde el 1982 con el villabeño Héctor ‘Papo’ Díaz, quien cruzó segundo en dicha prueba.

De paso, el tiempo ganador también es el mejor por un puertorriqueño, luego del 1:04.42 de Díaz en el 1982.

“Este año vine con menos peso. El año pasado corrí en 140 libras. Esta vez corrí en 133. Me enfoqué un poco más. El año pasado me metí mucha presión. No pensé en nada de eso. Salí a un ritmo reservado. Salí con ellos (africanos) y los seguí estudiando. Ví que podía estar con ellos”, dijo Torres.

Torres corrió en un pelotón de siete corredores, de los cuales seis eran africanos. El pelotón se fue desintegrando hasta que Torres se quedo solo a la altura del kilómetro 15, por donde está la famosa cuesta El Ajoguillo. Torres apretó subiendo y despegó en ventaja.

Mantuvo la punta en la bajada luego de El Ajoguillo, la que corrió a toda velocidad o como dirían en el atletismo ‘esbocado’ para evitar que Korir le diera caza.

“Luego del kilómetro 9 empecé a meter presión y me respondieron todo. Llegamos al Ajoguillo; subir es mi fuerte, y pude sacar unos metros. De ahí en adelante, saqué más ventaja. Bajando hice un kilómetro en 2:34, lo que nunca había hecho tan rápido, Practiqué eso muy bien y me tiré sin miedo”, relató.