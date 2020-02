Toa Baja. El orocoveño Alexander Torres se apoderó del comando en el quinto kilómetro de carrera y eso fue todo lo que necesitó para imponerse fácilmente en la segunda edición del 10K Llanero Ruta del Encanto, que se celebró hoy domingo en las inmediaciones del Balneario Punta Salinas en este municipio.

Torres, novato en esta prueba, cruzó la meta con tiempo de 30:56 minutos, poco más de un minuto de diferencia del segundo en llegar, su compueblano Christian Meléndez, quien detuvo el reloj en 34.08.

Alexander Torres (2) lucha el liderato con Christian Meléndez (265). (Juan Luis Martínez Pérez)

“Me gustó mucho la ruta. El paisaje es hermoso, el público… fue una carrera muy emocionante”, dijo Torres, de 29 años, tras la prueba. “Iba para un tiempo sumamente bueno pero cuando me tocó el viraje el viento me comenzó a dar fuerte y provocó que bajara el paso. No fue mucho, pero me afectó un poco. Aún así estoy contento porque hice mi segunda mejor marca.

Bárbara Quiles fue la ganadora de la categoría femenina a la distancia de los 10 kilómetros. (Juan Luis Martínez Pérez)

El tercero en cruzar la meta lo fue el utuadeño Josué Ortiz, quien registró 34.43

En la rama femenina, mientras tanto, la sanjuanera Bárbara Quiles fue la ganadora al detener el reloj en 38.01. Esta ya había probado la ruta en la edición del 2019 y dijo que, al menos en ella, el viento no fue un factor de peso.

El viento aguantaba un poco el paso de uno, pero yo logré mantenerlo y mejoré mi marca, lo cual era mi objetivo”, manifestó la corredora de 27 años. “Pero la ruta me encanta. Uno corre en la costa, frente al mar, es súper bueno. Es relajante”.

Luego de Quiles finalizaron la carrera la utuadeña Jaksenia Figueroa con cronómetro de 40.10, y la cidreña Yadira Rosario fue la tercera con 40.24.

Realmente quien primero cruzó la meta lo fue Geoffrey Kennedy, de Río Grande, quien dominó la categoría de silla de ruedas con 29:30. Bernardo Ruiz Dávila, de Salinas, fue el otro competidor de la rama masculina y terminó con 34:49.

El 10K Llanero tuvo una matrícula de 436 corredores. (Juan Luis Martínez Pérez)

En esta categoría, en la rama femenina, la única competidora lo fue Alba Rivera de Jesús, de San Juan, quien terminó en 47:31.

El evento, que además se corrió en la modalidad de 5K a lo largo de la ruta costera de la PR-165, también tuvo al arecibeño Denidez Vélez como ganador de los cinco kilómetros al finalizar con 15:34 minutos.

Luego de él, en la rama masculina, arribaron Diego Rosario, de Florida, con 15:42, y Héctor Colón, de Patillas, con crono de 16:22.

En la rama femenina, la toabajeña Ashley Laureano dominó el 5K con marca de 19:08. Fue seguida en el orden por Sofía Sierra, de Corozal, con 22:09, y por Carmen Vega, de Guaynabo, quien llegó tercera con 22:49.

Alexander Torres presentó su segunda mejor marca personal en la distancia. (Juan Luis Martínez Pérez)

En total, según el comité organizador, se dieron cita unos 436 corredores. Entre esos estuvieron el alcalde de este municipio, Bernardo ‘Betito’ Márquez, y el aspirante a la candidatura de gobernador por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.