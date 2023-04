Cuando el Puerto Rico 10K Run comenzó a forjarse en el 2022, una de las principales ideas que motivaron la creación de una nueva versión de una carrera sobre el Puente Teodoro Moscoso fue el aprovechar el evento para levantar fondos para ayudar a causas benéficas del País.

Fue así que la Fundación Hospital Pediátrico, ubicado en del Centro Médico en Río Piedras fue la escogida como la causa a apoyar durante la primera edición de la carrera. Y durante la tarde de hoy martes, la presentadora de Telemundo, Alexandra Fuentes, observó de primera mano los beneficios que disfrutan los niños y niñas que pasan extensos periodos en el hospital.

“Además de lograr llevar corredores y caminantes, era importante tomar en consideración ayudar a una fundación. Como madrina del evento, ha estado trabajando mano a mano con la Fundación Hospital Pediátrico a donde llegan la mayoría de los niños con diferentes condiciones, accidentes de tránsito y otras cosas”, sostuvo Fuentes.

En el 2022 participaron sobre 5,200 personas lo que facilitó que se destinara una sustancial suma de dinero para proveer muebles, juegos de mesa, un televisor y hasta una consola para vídeo juegos en un área del tercer piso del Hospital Pediátrico.

“Eso nos permitió recaudar una cantidad significativa y ahora tenemos la oportunidad de ver en las caras de los niños una sonrisa, que son el resultado de ese esfuerzo del año pasado”, dijo Fuentes.

La carrera 2023 será el domingo 16 de abril. La salida ocurrirá a las 6:00 a.m. La entidad escogida para recibir los beneficios de la segunda edición será la Fundación de Asistencia de Trauma.

Johankier Monell recibe terapias físicas en el hospital. ( David Villafane/Staff )

“Tenemos miles de solicitudes de corredores y caminantes que ya se inscribieron. Además de la comprar de la inscripción, personas han hecho aportaciones tanto a la Fundación Hospital Pedriático como a la Fundación de Asitencia de Trauma”, destacó Fuentes.

Fuentes adelantó que participará de la carrera nuevamente, con la diferencia que irá acompañando su hija Miranda.

“Este año me lo voy a disfrutar con ella, no ponerme presión de hacer un tiempo. Miranda es corredora de cinco kilómetros, pero este año lo tiene como meta y no hay cosa que me llene más de orgullo que acompañarla”, concluyó.

Puerto Rico Events, compañía que monta el PR 10K Run, adelantó que los participantes podrán utilizar los estacionamientos en el Mall de San Juan, el balneario de Carolina y, además, en los terrenos del antiguo ROTC en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.