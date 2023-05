¡El que no esté ronco el domingo no asistió a la cartelera de WWE Backlash el sábado en la noche en el coliseo José Miguel Agrelot!

En una noche repleta de acción, de nostalgia y, sobre todo, de emoción, Benito Martínez, alias Bad Bunny, se hizo cargo de hacerle un homenaje a la lucha libre puertorriqueña y poner a gozar a la fanaticada boricua cuando reclutó - para sorpresa de muchos – a dos de los mejores luchadores internacionales de Puerto Rico en Carlito Caribbean Cool y Savio Vega para su duelo en lucha callejera con Damian Priest e hizo que el techo del coliseo estallara de algarabía total.

Durante su lucha, Benito y Damian se dieron con todo. Se dieron palos kendos, sillas, tapas de zafacón, zafacones, y hasta atravesaron una mesa mientras los fanáticos apenas se sostenían al borde de sus asientos.

De regreso al ring, Benito tenía en problemas a Damian tras haberle lastimado una pierna, pero ahí entró Dominik Mysterio y Finn Balor para atacar a traición al reggaetonero boricua hasta que sonó la canción de Rey Mysterio, quien salió en su ayuda. No obstante, tanto Dominik como Balor dominaron al azteca enmascarado.

¡De repente se escuchó “I spit in the face of people who don’t want to be cool”, que es el tema del luchador boricua Carlito Caribbean Cool, y el coliseo estalló al unísono de emoción!

Un estruendoso ‘juuaaaa” invadió el recinto boricua mientras Carlito entraba al ring a limpiar la casa, incluyendo hacerle su movida ‘backstabber” a Balor y escupirle su manzana a Dominik y para el deleite total de la audiencia que no cesaba de gritar a todo pulmón.

¡Pero eso no fue todo!

Cuando Dominik y Balor salieron corriendo de regreso a los camerinos, sonó la música de “Tío” Savio Vega y el coliseo retumbó otra vez de algarabía. El “boricua mayor”, quien antes del evento le había entregado un palo kendo a Bad Bunny con su frase ‘A mi manera o pa’ la calle”, salió entonces vestido con su atuendo de luchador para ayudar a arrinconar a Dominik y a Balor junto al Latino World Order.

¡Los coros a viva voz de “Tío Savio” no se hicieron esperar!

Luego que Carlito, Rey Mysterio y la LWO le dieran una ‘catimba’ a Dominik, Balor quedó frente a frente con Savio, quien le recetó varios golpes de karate al rostro que sacaron varios coros ensordecedores de “juaaaa” antes de despacharlo con su cotizada ‘side kick’. Dominik también se llevó un par de golpes de karate de Savio mientras la audiencia brincaba en éxtasis.

De regreso al ring, Benito procedió a colocarle a Damian la “figura cuatro” que hizo famosa Carlitos Colón en Puerto Rico para el deleite de los presentes. No obstante, Damian eventualmente logró escaparse, pero Benito lo finalizó con una “Canadian Destroyer” para la cuenta a viva voz de “uno, dos y tres” que dio entonces pie a una gran celebración sobre el ensogado con Carlito, Savio, Rey Mysterio, la LWO y Benito sobre el ring con la bandera de Puerto Rico.

Zelina Vega se ganó al público

Aparte de Benito, Savio y Carlito, hubo otra representación boricua que enardeció a la fanaticada y ésta fue Zelina Vega, quien salió a su lucha de campeonato femenino de Smackdown ante la corpulenta australiana Rhea Ripley con un atuendo de la bandera de Puerto Rico y con una capa que llevaba una enorme bandera boricua.

Y aunque Ripley tiene muchos fanáticos en Puerto Rico y había algún temor de que la fanaticada boricua se aliara con la ruda, el gesto de Zelina hizo que se ganara por completo al público presente. Y más cuando la vieron llorando de emoción mientras abrazaba en primera fila a su familia, quien la vería luchar por primera vez en Puerto Rico.

Esto provocó un coro de “Yo soy boricua pa’ que tú lo sepas” mientras Zelina apenas podía contener sus lágrimas antes de su lucha. Durante la misma, Zelina tuvo un buen desempeño y gozó del respaldo total de la audiencia, aunque Ripley se impuso al final. Aún así, la fanaticada boricua despidió a Zelina con un aplauso de pie y una gran ovación mientras ella se retiraba con lágrimas de emoción nuevamente en sus ojos.

“Gracias Puerto Rico. Nunca sabrán lo que significó esto para mí. Los amo con el corazón. Aún estoy llorando”, escribió Zelina en su página de Twitter luego de su presentación.

Se impone Cody Rhodes

En el evento estelar de la noche, Cody Rhodes derrotó a Brock Lesnar en una lucha sangrienta en la que el ex peleado de UFC se cortó con una de las esquinas del ring.

Rhodes fue ovacionado durante su entrada y tuvo el respaldo de muchos, pero Lesnar también tenía su fanaticada, la cual coreaba ‘Suplex City’ cada vez que Rhodes quedaba de espaldas a él para así lanzarlo con fuerza a la lona.

Sin embargo, Lesnar sufrió una cortadura profunda al chocar con una esquina que quedó descubierta, lo que aprovechó Rhodes para tratar de plancharlo sin éxito. No obstante, Lesnar atrapó a Rhodes con una llave de brazo ‘kimura’ y se lo abalanzó encima para buscar la sumisión, pero no se percató de que sus hombros estaban tocando la lona y el árbitro hizo la cuenta de tres para la victoria sorpresiva de Rhodes.

Rhodes fue vitoreado al salir del ring hacia los camerinos, pero a Lesnar también le rindieron su tributo con coros de “Suplex City” (para sorpresa de él). Lesnar se limpió la sangre de su rostro, sonrió y asintió con la cabeza ante el gesto de respeto de los boricuas previo a marcharse.

Otros que recibieron grandes ovaciones durante la velada lo fueron Seth Rollins, Sami Zayn, los Usos, Iyo Sky y Bronson Reed.

En fin, fue una noche épica e inolvidable para todo fanático de lucha libre boricua, donde Benito le hizo el sueño realidad a muchos de traer de regreso a Carlito y a Savio a la WWE en la Isla – aunque fuera por una sola noche – y de propiciar dos carteleras de envergadura mundial en nuestro 100 x 35 que pusieron a Puerto Rico en el mapa y mantuvieron a nuestro país como uno de los temas de conversación principal en redes sociales este fin de semana.

Aquí los resultados completos de Backlash:

1. Bianca Belair venció a Iyo Sky.

2. Seth Rollins venció a Omos luego de stomp desde la última cuerda.

3. Austin Theory retuvo cetro de Estados Unidos ante Bobby Lashley y a Bronson Reed en lucha de triple amenaza al planchar a Reed luego de ‘lanza’ de Lashley.

4. Rhea Ripley derrotó a la boricua Zelina Vega.

5. Bad Bunny venció a Damian Priest en lucha callejera.

6. Solo Sikoa y los Usos derrotaron a Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle cuando Sikoa planchó a Riddle.

7. Cody Rhodes planchó a Brock Lesnar en evento estelar.