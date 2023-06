La gimnasta Alyson Trinidad conquistó el segundo oro para la delegación de Special Olympics Puerto Rico (SOPR) al dominar a la competencia en el evento del “all around”, nivel 3.2, en la disciplina de la gimnasia rítmica de los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que se celebran en Berlín, Alemania.

Trinidad conquistó el oro con una puntuación de 44.550, superando a Jodi Klukas, de Canadá, quien registró 38.500, y a Ailis Colgan, de Irlanda, quien anotó 33.950.

“Estoy bien orgullosa, me siento emocionada. La competencia me pareció muy fuerte. Estoy muy feliz y agradecida con mis compañeras y mi familia porque siempre me apoyaron y me siguen apoyando”, expresó Trinidad luego de recibir su medalla de oro en la ceremonia de premiación, ubicada en el centro Messe, sede principal de estos Juegos.

Por su parte, su compañera Tanisha Molina obtuvo la medalla de plata en la competencia del “all around”, nivel 3.1, al registrar 49.550.

Ambas atletas son veteranas en el movimiento de Olimpiadas Especiales, pues en los pasados Juegos celebrados en los Emiratos Árabes también fueron medallistas.

El equipo de bowling de Olimpiadas Especiales de Puerto Rico ganó medalla de plata en el evento que se celebra en Berlín, Alemania. ( Suministrada )

Plata por equipos en bowling

En la competencia de la categoría por equipos, el conjunto de Puerto Rico, que es integrado por Ninoshka Rodas, Antonio Márquez, Krizia Martínez y Christian Benítez, se alzó con la medalla de plata. Los puertorriqueños acumularon un total de 1,642 puntos. Finlandia finalizó en el primer puesto con un total de 1,817, mientras que Australia obtuvo el bronce con 1,607.

“Estuvo muy reñida la competencia. Los chicos se desempeñaron muy bien, jugaron todo el tiempo en equipo, dieron su máximo esfuerzo posible. Fue una competencia bien dura, y a solo 35 palos de diferencia pudimos tener el segundo lugar”, explicó Carmen Ventura, dirigente del conjunto puertorriqueño.

Mañana los boricuas jugaran la modalidad de sencillos, en donde a esta cuarteta se les unen los atlas Ricardo Irizarry y Zuania Díaz.