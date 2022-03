Río Grande. La decimocuarta edición del Puerto Rico Open de golf arrancará a tempranas horas de mañana jueves con la participación de 120 jugadores de calibre mundial.

Branden Grace, ganador de pasado torneo, no estará presente en el Grand Reserve en Río Grande para defender su título debido a que el Puerto Rico Open coincide con el evento Arnold Palmer en Florida y éste optó por confirmar su asistencia a esa competencia.

Sin embargo, el Puerto Rico Open contará con los pasados campeones Scotto Brown, Martin Trainer, Chesson Hadley y George McNeill. También estará presente el español Rafa Cabrera Bello, quien en en el 2015 empató en décimo lugar del torneo.

Puerto Rico estará representado en el evento por Rafael Campos, Edward Figueroa y Roberto Nieves.

Campos, quien en el 2021 terminó en la tercera posición del torneo, dijo estar algo ansioso por finalmente sentir el calor de la competencia y, a su vez, optimista de que estará nuevamente en posición para disputar el trofeo durante la ronda final el domingo.

“Nada de nervios. Cero. Quiero comenzar ya. He esperado un año básicamente para regresar y jugar en Puerto Rico. Estoy loco para que sean las 7:00 a.m. del jueves para darle a la bola y ready para estar en el primer tee a las 8:16″, compartió Campos.

“No quiero pensar en presión, si no darle a la bola y saber cómo manejo los nervios que eventualmente llegarán”, agregó.

El golfista boricua no llega al Puerto Rico Open en su mejor momento. Durante el 2022, ha pasado a la tercer ronda en solamente uno de cinco torneos del PGA. No obstante, sabe que gozará de una ventaja local y eso podría servirle de motivación.

Mi juego en ningún punto está malo, al revés, le estoy pegando bien. Esos cinco torneos que jugué antes sirvieron más de enseñanza después de no haber jugado torneos por tres meses - Rafa Campos / Golfista

“Me siento súper bien. He tenidos unos resultados bien malos durante cinco semanas. No era algo que esperaba comenzando el año, fallando cortes y mucho menos cuatro seguidos. Esta semana siempre me da confianza. Mi juego en ningún punto está malo, al revés, le estoy pegando bien. Esos cinco torneos que jugué antes sirvieron más de enseñanza después de no haber jugado torneos por tres meses”, sostuvo Campos.

“Los errores que cometí fueron bien básicos que provocaron que no hiciera los cortes. Esta semana hay algo adicional que entra en uno por jugar frente a su público. Ese apoyo siempre ayuda a que el juego suba de nivel”, continuó.

Campos tendrá que lidiar con un field competitivo por las presencias de Cabrera Bello, el colombiano Camilo Villegas y el alemán Martin Kaymer, además de los pasados campeones.

Rafael Campos aspira a que jugar ante su público le ayude a tener un gran torneo. ( XAVIER GARCIA )

“Tener conocimiento de este campo es sumamente grande. Es una ventaja. La idea es aprovecharla. También tener ‘past champions’ es excelente porque significa que están locos por regresar a Puerto Rico. No me pongo a ver a los otros jugadores y estoy seguro que los demás piensan igual. Si juegan bien durante los cuatro días, saben que tienen buenas oportunidades de alzar el trofeo”, insistió Campos.

Cabrera Bello, por su parte, viene de un segundo lugar en Abu Dhabi el pasado enero.

“Conozco el campo por haber participado en el 2014 y 2015. No lo tenía fresco en la memoria, pero en los pasados dos días lo he refrescado. Llevo jugando mejor en comparación con el 2021. El pasado otoño obtuve una victoria y estuve cerca en el primero torneo de la temporada. Veremos si continúa la racha en Puerto Rico”, compartió Cabrera Bello.

“No me pongo presión, sé que cada semana es diferente y la bola no tiene memoria. Hay que ir de golpe en golpe, olvidarse el anterior y mirar al future siempre”, concluyó.

El Puerto Rico Open ofrecerá $3.7 millones en premios y, a su vez, 300 puntos del FedEx Cup. La transmisión del evento estará a cargo del Golf Channel.