El exbaloncelista Antonio “Puruco” Látimer renunció al programa “Head 2 Head”, que se transmite por Molusco TV en YouTube y Facebook, ante el silencio del locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” sobre la situación surgida a partir de las expresiones del titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa en torno a una imagen de la hija de la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro.

Según el exintegrante del Baloncesto Superior Nacional y el Equipo Nacional de Puerto Rico, es “imperdonable” el silencio del conductor de “Molusco y los Reyes de la Punta” en la emisora Mega, perteneciente a la cadena SBS, también propietaria del canal Mega TV, donde se transmite el programa “La Comay”.

“Molusco habla de todos los temas y crucifica a todos mientras le convenga. Ahora mismo si Bad Bunny dice lo mínimo, el lo sube. Bad Bunny hizo unas declaraciones donde le pide a SBS qué retire la Comay por lo que hizo con la hija de Lúgaro. Y Molusco no ha puesto nada al respeto. Y para mí es imperdonables el silencio que tiene”, expuso ayer Látimer en su cuenta en Facebook

“Esto no se trata de colores políticos. Esto se trata que se le faltó el respeto a una niña con lo que la comay hizo. Yo tengo 3 hijas y yo le pago al HP que me le falte el respeto a ellas o a cualquier niña por ahí. El que me conoce sabe que con eso yo no juego. Los niños se respetan. Y por tal razón. yo retiro mi servicio del canal de Moluscotv. Pal cara... la Comay y todo el que apoye esa basura de actos que el cometió”, concluyó el exdeportista tras agradecer la oportunidad al mismo Molusco y a Héctor José Torres “DePlaymaker”.