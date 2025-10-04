El exmariscal de campo de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sánchez, aparentemente fue apuñalado en un altercado durante la noche en el centro de Indianápolis y fue hospitalizado el sábado.

Sánchez, quien estaba en Indianápolis para comentar el partido Raiders-Colts del domingo se hallaba estable, según informó Fox Sports en redes sociales. La policía de Indianápolis emitió un comunicado en el que no identificó a Sánchez, pero indicó que estaban investigando una confrontación que ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. del sábado entre dos hombres, uno de los cuales fue hospitalizado con heridas de arma blanca. El otro hombre recibió tratamiento por laceraciones, dijo la policía.

Los detectives revisaron imágenes en video de la confrontación, que según la policía ocurrió en el popular distrito nocturno Wholesale, junto al capitolio del estado de Indiana. La policía indicó que el caso sería entregado a la oficina del fiscal del condado de Marion para decidir sobre los cargos. Ese despacho no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press. La policía dijo que ninguno de los dos hombres era residente local y calificó el hecho como un “incidente aislado entre los dos hombres y no un acto de violencia aleatorio.”

“Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su atención y apoyo excepcionales. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos que todos respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo,” dijo Fox Sports.

Sánchez, de 38 años, tuvo una carrera de 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de partidos en 2021. El nativo de Long Beach, California, se destacó en Southern California antes de ser seleccionado por los New York Jets en la quinta selección del draft de la NFL en 2009. Pasó para 3,207 yardas y 34 touchdowns mientras llevaba a los Trojans a un récord de 12-1 durante su tercer año, lo que incluyó una victoria sobre Penn State en el Rose Bowl de 2009.

Pasó cuatro temporadas con los Jets, comenzando cada uno de sus 62 partidos mientras lanzaba para 12,092 yardas y 68 touchdowns con 69 intercepciones. Los Jets perdieron en el campeonato de la AFC en cada uno de los primeros dos años de Sánchez en la liga. Sánchez también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington. Terminó su carrera como jugador con 15,357 yardas por pase, 86 pases de TD y 89 intercepciones.

Los Jets y varios de los antiguos compañeros de Sánchez publicaron mensajes de apoyo en las redes sociales el sábado. “Enviando nuestros pensamientos y amor a Mark Sánchez y a su familia. Esperando una pronta recuperación, 6”, dijeron los Jets, usando el número de camiseta que Sánchez usaba. “Envíen oraciones por mi excompañero Mark... es muy triste ver esto”, escribió Kerry Rhodes. “Tan triste. Oremos por su recuperación”, escribió Nick Mangold.