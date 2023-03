El Presidente de la ISA anunció que Puerto Rico será la sede de los ISA World Surfing Games (WSG) 2024, la importante etapa final de clasificación para el surf en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La competencia se llevará a cabo en el municipio de Arecibo en los arrecifes mundialmente famosos de Márgara, una ola de agua pesada, y en El Pico y Rastrial, ambos ofrecen olas sólidas con principalmente izquierdas. La ventana de competencia está programada provisoriamente del 22 de febrero al 2 de marzo de 2024.

Los WSG 2024 verán la finalización de dos años de clasificación olímpica, con un total de catorce (14) plazas olímpicas en juego. Puerto Rico verá cómo se hace historia en el surf cuando los cinco (5) mejores hombres elegibles del ranking y las siete (7) mejores mujeres elegibles del ranking reclaman sus lugares.

PUBLICIDAD

La dinámica por equipos nacionales estará en pleno efecto para los WSG 2024, ya que los equipos nacionales masculinos y femeninos mejor clasificados obtendrán cada uno un puesto adicional para su nación. Se vivió mucha acción en los WSG del 2022 en Huntington Beach cuando el equipo masculino japonés y el equipo femenino de EE. UU. ganaron plazas adicionales para los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo en la famosa ola Teahupo’o de Tahití.

La icónica costa de Puerto Rico está llena de olas consistentes de clase mundial que han sido sede de muchos momentos increíbles en la historia del surf, desde los ISA World Surfing Championships de 1968 y 1988 hasta el ISA World SUP & Paddleboard Championship (WSUPPC) de 2022.

El tamaño y la potencia de las olas de Puerto Rico son una prueba ideal para la fase final de la clasificación olímpica.

“Estamos muy emocionados de regresar a Puerto Rico, luego de su histórica sede de los Campeonatos Mundiales en 1968 y 1988. Los ISA World Surfing Games 2024 serán una conclusión emocionante y dramática para el proceso de clasificación, por lo que sin duda serán increíbles y espectaculares los Juegos Olímpicos en Tahití. No puedo pensar en una mejor manera de finalizar las clasificaciones olímpicas más que en las increíbles olas de Puerto Rico”, dijo el presidente de la ISA, Fernando Aguerre.

“Nuestros amigos y socios de Puerto Rico, encabezados por Richard Carrión, han demostrado que son una comunidad y un destino digno de los grandes eventos de surf. No tengo ninguna duda de que este será un World Surfing Games para no olvidar. No veo el momento de volver a esta hermosa isla en 2024 para celebrar este momento épico en la historia del surf olímpico”.

Mientras, el miembro del Comité Olímpico Internacional, Richard Carrión también se expresó sobre el evento.

“Puerto Rico es reconocido como un destino de surf de clase mundial y, a lo largo de los años, ha sido sede de numerosas e importantes competencias internacionales de surf. Nos sentimos honrados de asociarnos una vez más con la Asociación Internacional de Surf (ISA) para apoyar el sistema de clasificación olímpica y, en el proceso, mostrar las rompientes menos conocidos alrededor del pueblo de Arecibo en la costa norte de la isla. Esperamos recibir a la comunidad olímpica de surf y nos aseguraremos de que todos tengan una experiencia memorable. Espero que otros se unan a nosotros y se sientan inspirados por la visión y el compromiso de todos los involucrados en este importante evento”, dijo Carrión.