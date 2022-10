Las festividades alrededor del Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, avalada por la Asociación Internacional de Surfing (ISA), arrancaron oficialmente en la playa El Escambrón en San Juan.

Los 250 atletas representando a 27 países, participaron de un colorido desfile con sus respectivas banderas y, además, cargando una caja de cristal con arena de una playa de cada región.

La competencia de calibre mundial contará con participantes de Samoa Estadounidense, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China Taipéi, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Arabia Saudita, España, Suiza, Islas Vírgenes, Estados Unidos y el anfitrión, Puerto Rico.

La delegación de Argentina se disfrutó el desfile. ( Miguel Rodríguez López )

La delegación puertorriqueña está compuesta de Amanda L. Rivera, Amelí Matos, Camila Amador, Diana Carrero, Khamila Ortiz, Mariecarmen Rivera, Nimsay García y Susette Vélez en la rama femenina. Mientras que Edwin Cornier, Cristian López, Dave de Armas, Gerald Cornier, Max Torres, Miguel Beltrán, Oliver Papa, Omelv García, Ricardo Ávila y Rubén ‘Babby’ Quiñones vestirán los colores patrios en la masculina.

Una vez las delegaciones de arribaron a la zona para las bienvenidas oficiales, la persona encargada de portar la bandera de su país, así como el que llevaba la arena, subieron a la tarima para depositar el contenido en una pecera. En el estrado los recibieron Richard Carrión, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, y funcionarios del Gobierno local.

De hecho, los competidores de Nueva Zelanda hicieron un corta interpretación de la ‘haka’, una danza maorí.

El abanderado de Puerto Rico fue Max Torres, mientras que Maricarmen Rivera depositó la arena de la playa La Ocho en San Juan.

“Estamos sumamente orgullos y ‘pompeaos’. Para nosotros es algo bien grande poder servir de sede para este evento. Contentos por venir y poner la bandera de Puerto Rico bien alta”, compartió Ávila, quien competirá en las modalidades de SUP race técnico y distancia. “Le hemos exhortado a las otras delegaciones que paseen por Puerto Rico porque tiene mucho para ofrecer y que la pasen bien para que se lleven una buena impresión de nosotros”.

Los atletas de Egipto hicieron la larga travesía. ( Miguel Rodríguez López )

Amanda L. Rivera tenía dificultades para contener las emociones dado que se acercan las competencias oficiales que comenzarán el sábado y concluirán el domingo 6 de noviembre.

“Esto será algo histórico para Puerto Rico y el deporte. Se dará bueno porque estaremos con la bandera bien alta en todo momento no solamente para nosotros, sino para todo Puerto Rico. Esperamos que vengan para sentir el calor”, sostuvo Rivera, quien participará en las categorías SUP surf y SUP técnica junior.

En los alrededores del Escambrón, el público disfrutará de platos típicos puertorriqueñas así como artesanías. Los días 29 y 30 de octubre, además del 5 y 6 de noviembre, artistas locales subirán a la tarima para el Indie Fest. Los primeros acordes sonarán desde las 7:00 p.m.