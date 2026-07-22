Tempe, Arizona. Isaiah Adams, jugador de la línea ofensiva de los Cardinals de Arizona, fue detenido recientemente en Canadá por cuatro delitos relacionados con armas.

Adams, de 25 años, fue acusado de posesión de un arma de fuego obtenida mediante un delito, posesión de un arma de fuego restringida o prohibida, carecer de licencia mientras portaba un arma de fuego cargada y posesión de un dispositivo prohibido, según un comunicado publicado en Internet por el Servicio de Policía Regional de Durham, en Ontario.

Adams fue una de las cuatro personas detenidas.

“Isaiah es totalmente inocente en este asunto”, afirmó Adam Weisberg, el abogado de Adams, en un comunicado. “No tenía conocimiento alguno de la existencia de ningún arma de fuego y será absuelto por completo”.

PUBLICIDAD

El informe señala que el viernes la policía concluyó una investigación sobre un hombre del que se sospecha que estaba en posesión de un arma de fuego y que estaba implicado en el tráfico de drogas. A dos de las demás personas detenidas se les imputó el delito de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

Los Cardinals tienen previsto celebrar su primer entrenamiento de pretemporada el jueves. Una persona con conocimiento de la situación ha declarado a The Associated Press que se esperaba que Adams estuviera presente en el entrenamiento de pretemporada del jueves. Dicha persona ha hablado bajo condición de anonimato, ya que el equipo no hace comentarios sobre los detalles de la situación de Adams.

“Somos conscientes de la situación en la que se encuentra Isaiah Adams”, afirmaron los Cardinals en un comunicado. “Por respeto al proceso, nos abstendremos de hacer más comentarios por el momento”.

Adams —que nació en Ajax, Ontario— es un jugador de tercer año de los Cardinals y está compitiendo por un puesto de titular. Fue elegido en tercera ronda procedente de Illinois en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.