París. Aryna Sabalenka estuvo a solo dos puntos de perder en tres ocasiones el primer set de su partido de segunda ronda en Wimbledon el miércoles antes de imponerse con una victoria de 7-6 (4), 6-4 sobre Marie Bouzkova para evitar el tipo de sorpresa que ha enviado a un grupo de jugadoras sembradas a casa.

Cuatro de las 10 mejores cabezas de serie femeninas no lograron salir de la primera ronda: Coco Gauff (2), Jessica Pegula (3), Zheng Qinwen (5) y Paula Badosa (9). En total, un récord de 23 jugadores sembrados -10 mujeres, 13 hombres-quedaron eliminados antes de que iniciara el tercer día, igualando el máximo en cualquier evento de Grand Slam en los últimos 25 años.

“Por supuesto que vas a conocer el panorama general... Espero que no haya más sorpresas en este torneo”, dijo con una sonrisa la número uno del mundo. “Si sabes a lo que me refiero”.

Sabalenka ha ganado tres títulos de Grand Slam, todos en cancha dura —dos en el Abierto de Australia y uno en el Abierto de Estados Unidos. También fue subcampeona del pasado Abierto de Francia, y que llevó a ser criticada por algunos por sus comentarios posteriores al partido, una controversia que ella y Gauff dejaron de lado a través de videos en redes sociales la semana pasada, pero no ha pasado de las semifinales en el césped del All England Club.

Hace un año, Sabalenka se perdió Wimbledon por una lesión de hombro.

El miércoles, el calor récord de los dos primeros días dio paso a la lluvia que retrasó el inicio del juego en las canchas más pequeñas durante aproximadamente dos horas. Debido a la lluvia la temperatura pasó de 90 grados Fahrenheit a 68 F).

En la cancha central, Bouzkova, clasificada en el puesto 48, se adelantó 6-5 en el primer set con el primer quiebre del partido gracias a una doble falta de Sabalenka. La checa sirvió para ese set y estuvo a dos puntos de ganarlo 30-15 arriba, nuevamente en 30 iguales, y una vez más en deuce.

Pero Sabalenka logró una volea de derecha ganadora que acompañó con un grito, seguido de un revés a lo largo de la línea que fue acompañado por otro grito.

“Fue un momento difícil”, dijo Sabalenka, quien ahora enfrentará a la ganadora del duelo entre la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021, Emma Raducanu y la campeona de Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova. “Hasta ese momento mi devolución no era lo suficientemente buena para romper su servicio. Estoy realmente contenta... todo encajó y pude romperle el servicio. Me sentí un poco mejor”.

¿Qué más sucedió el miércoles en Wimbledon?

La campeona del Abierto de Australia Madison Keys (6) se unió a Sabalenka en la tercera ronda al vencer 6-4, 6-2 a Olga Danilovic.

Mientras que el dos veces campeón defensor masculino Carlos Alcaraz extendió su racha ganadora a 20 partidos con la victoria 6-1, 6-4, 6-4 sobre Ollie Tarvet, quien venía de la ronda de clasificación. Pero Frances Tiafoe (12) se unió al desfile de sembrados eliminados, y fue eliminado 4-6, 6-4, 6-3, 7-5 por el semifinalista de Wimbledon 2022, Cam Norrie.

Otros jugadores que más tarde entran en acción incluyeron a la subcampeona de 2024 Jasmine Paolini entre las mujeres y Taylor Fritz entre los hombres.

¿Quién juega el jueves en el All England Club?

Novak Djokovic, quien ha ganado siete de sus 24 campeonatos importantes en Wimbledon, encabezará el programa de la cancha central en el cuarto día contra el británico Dan Evans a la 1:30 p.m. hora local (8:30 a.m. ET) , seguido por Iga Swiatek contra Caty McNally, y el número uno del mundo Jannik Sinner vs. Aleksandar Vukic.