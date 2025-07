La tenismesista boricua Adriana Díaz regresará al escenario internacional cuando desde este jueves se ponga en marcha en el United States Smash 2025, un evento que marca el debut del WTT Grand Smash en suelo norteamericano.

El torneo, que se celebrará hasta el 13 de julio en el Orleans Arena de Las Vegas, reúne a las principales figuras del tenis de mesa mundial.

Díaz, que de acuerdo al ranking más reciente de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITT, por sus siglas en inglés) ocupa la posición número 21, llega con entusiasmo renovado a este importante compromiso.

PUBLICIDAD

Al momento, se desconoce la primera rival de la puertorriqueña.

“Estoy superemocionada por el US Smash. Casi toda mi familia viajará para verme jugar y habrá una afición local increíble. Así que estoy entusiasmada. Me imagino llegando muy lejos. Me encantaría llegar a cuartos o incluso mejor, y este es el evento en el que quiero lograrlo“, comentó Díaz en declaraciones publicadas en el portal oficial del evento.

Llevar a Puerto Rico a lo más alto del tenis de mesa es, a su vez, para la utuadeña una motivación.

“Me da un impulso extra y motivación para poner a Puerto Rico en el mapa del tenis de mesa. El tenis de mesa está creciendo en popularidad en Puerto Rico, y la gente me da una motivación increíble”, añadió Díaz, que viene de una participación en el WTT Contender Zagreb 2025, en Croacia, donde cayó 3-0 en la primera ronda ante la japonesa Miyu Nagasaki.

El torneo repartirá una bolsa total de $1,550,000 en premios.