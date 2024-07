En un deporte de medición como lo es el atletismo, la Federación de Atletismo calculó que el periodo de clasificación olímpica cerró con cinco clasificaciones en base al ranking mundial.

Esa clasificaciones son las de Luis Joel Castro (salto de altura), Gabby Scott Puig (400 metros), Grace Claxton (400 metros con vallas), Rachelle del Orbeta (marcha) y John Rivera (800 metros), informó el jefe de entrenadores de la Federación, Carlos Guzmán.

El periodo de clasificación cerró el domingo. World Athletics informará las clasificaciones entre el 3 y 4 de julio.

Los cinco clasificados en base a ranking se confirmarían el 3 de julio, cuando World Athetics actualiza su escalafón para las Olimpiadas.

Los que sea confirmados se unirán a la vallista y abanderada Jasmine Camacho Quinn y al decalista Ayden Owens Delerme, cuyos boletos a París 2024 están garantizados por marcas.

“Eso no da siete clasificados. Siempre dijimos que tendrían entre 6 y 10 clasificados”, agregó Guzmán.

La Federación llevó a Tokio 2020 a cuatro atletas en dos eventos. En París 2024 estaría llevando siete atletas y participaría en siete eventos.

Los cinco atletas no incluyen al lanzador Jerome Vega. Según Guzmán, su cálculo no puede garantizar este lunes que el lanzador de martillo estará este miércoles dentro de la cuota de los 32 atletas que participarán en París 2024. Explicó que hay resultados de atletas europeos incontabilizados y que no le permiten hacer el cálculo de su atleta.

Vega lanzó la pasada semana en Asia tratando de sostener el puesto 26 entre los 32 que lanzarán el martillo en París 2024.

Gadymar Torres se quedó fuera de la clasificación. (Foto cortesía Carlos Zayas Zayas) ( Cortesía/Carlos Zayas Zayas )

Tampoco aparece entre los cinco la velocista Gladymar Torres, quien la pasada semana estaba dentro de la cuota de 56 corredoras que participarán en los 100 metros planos de París 2024. Guzmán dijo que Torres cayó fuera de la cuota, rebasada por otras velocistas internacionales.

Guzmán agregó que no lograron entrar en la cuota de clasificación atletas como Paola Vázquez (100 metros con vallas), Ryan Sánchez (800 metros), quienes estaban cerca de la clasificación la pasada semana.

La Federación también estará a la espera entre el 3 y 4 de junio de World Athletics y los anuncios de otras clasificaciones que puede hacer el organismo en plazas de universalidad o relocalización, dijo Guzmán. La Federación aceptaría invitaciones por cualquier vía.

La plaza de universalidad es para llenar espacios disponibles con países que no estén representados en las pruebas. La relocalización ocurre cuando World Athletics le ofrece la plaza a la atleta que le sigue en ranking a un atleta o país que rechazó la clasificación.