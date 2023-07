Los Equipos Nacionales de Tenis de Mesa de Puerto Rico de las categorías Sub 19 en ambas ramas, y del Sub 15 masculino, han finalizado invictos la fase de grupos del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa que se está celebrando en Charleston, West Virginia.

Con el paso arrollador en la fase, los tres equipos han asegurado su participación en la fase semifinal del torneo y a su vez el ganar al menos medallas de bronce al obtener ‘bye’ en la primera ronda en la llave de simple eliminación.

El seleccionado Sub 19 masculino está conformado por Ángel Naranjo, Oscar Birriel, Derek Valentín y Yadier López. Su entrenador es Edgardo Vázquez. Mientras, el Sub 19 femenino está integrado por Brianna Burgos, Alaiha Medina, Kristal Meléndez y Alondra Rodríguez bajo las instrucciones técnicas de Carlos Gracia. De otra parte, Héctor Berríos es el entrenador del Sub 15, equipo integrado por Sebastián Cruz, Steven Moreno, Enrique Ríos y Sebastián Rivera.

En la fase de grupos, el Sub 19 Masculino se impuso 3-0 a Guatemala y Argentina, el Sub 19 Femenino venció 3-0 a Guatemala y 3-1 a México, mientras que el Sub 15 Masculino derrotó 3-0 a Canadá y México.

En tanto, el Sub 15 Femenino, integrado por Emely Alvarado, Danelis Cruz, Kailyn Cruz y Valentina Dávila y bajo las instrucciones de Alexis Pietri, no clasificó a la fase de simple eliminación.

Los tres equipos están hoy descansando y esperando el sorteo que dará inicio una vez culmine la fase de grupos para conocer contra quienes juegan el miércoles por su pase a la final.

Los países participantes son Aruba, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santa Lucia, Trinidad y Tobago y USA.