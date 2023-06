El boricua Ayden Owens Delerme reiteró que está comprometido con el décalo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y agregó que se ha preparado para ganarlo.

“Vamos a decirlo de esta manera: mi preparación ha sido para ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, dijo.

El décalo abre el programa de competencias de atletismo de pista el 3 de julio, al día siguiente del medio maratón en que correrá la abanderada Beverly Ramos, y la marcha en que competirá Rachelle de Orbeta. El evento se completará en dos días de acción.

El boricua Yariel Soto también competirá en el décalo de San Salvador 2023 y será también candidato a una medalla si supera su marca personal.

Owens Delerme, quien no compitió en el décalo del Campeonato NCAA 2023 para llegar a San Salvador en óptimas condiciones físicas, es, estadísticamente hablando, así como por su nivel mundial, el favorito para ganar el décalo en San Salvador 2023, dijo el estadístico y especialista en este evento, Néstor Calixto, que opera la página web DecaAmerica.

Calixto detalló que Owens Delerme tiene la mejor marca personal entre los nueve participantes en el evento luego de que se diera de baja de San Salvador 2023 el granadino Lindon Victor. El boricua tiene una marca personal de 8,532 puntos. La marca de Victor es de 8,550.

“Si todo está normal, Ayden es el favorito”, dijo Calixto considerando la complejidad de las 10 pruebas del décalo que incluyen una prueba con las peligrosas vallas.

Owens Delerme mejoró en marzo sus marcas personales en pruebas de campo bajo techo, como el salto largo. Esa mejoría en esas pruebas las puede transferir al aire libre en San Salvador 2023. ( David J. Phillip )

Owens Delerme es uno de dos atletas en San Salvador 2023 con al menos 8,000 puntos, una cifra que se considera de nivel mundial. El otro es el bahameño Kendrick Thompson con 8,015, detalló Calixto.

Pero en la lista de nueve competidores, advirtió Calixto, hay también otros dos atletas que están cercanos a romper la barrera de los 8,000 puntos, entre los que se encuentra el boricua Soto, quien hizo 7,911 este año en la NCAA con la Universidad de Arkansas, que es la misma de Owens Delerme. El otro lo es el también bahameño, Ken Mullins.

Cuba, República Dominicana, Venezuela, Granada y El Salvador también tiene decalistas inscritos. Los primeros cuatro países tienen atletas con puntuaciones personales entre los 7,700 y 7,800 puntos en el décalo, detalló Calixto.

Owens Delerme, de 23 años, es un decalista considerado especialista en las pruebas de carrera. Demostró su nivel en el Campeonato Mundial Oregon 2022, en donde llegó en cuarto lugar y corrió los segundos 400 metros planos más rápidos en la historia de un décalo. Las carreras del décalo son 100, 400, 1,500 metros y 110 metros con vallas.

El ascendiente de boricuas que entrena en la Universidad de Arkansas tiene espacio para mejorar en las pruebas de campo, que son salto largo, alto y con pértiga y el lanzamiento de jabalina, bala y disco.

Dijo que demostró mejoría en esas pruebas de campo durante el héptalo del Campeonato NCAA 2023, que se celebró en pista bajo techo y que este año la World Athletics le cambió a terminología a pista corta.

“Desde que comencé en el atletismo a los 9 años me he estado preparando para momentos como éste. Desde niño, a escuela superior, a eventos nacionales, a la universidad, ha sido una preparación para llegar a este momento. Y por los últimos meses he estado un día tras otro sudando para mejorar mis debilidades y mejorar mis fortalezas y en el (héptalo del) campeonato bajo techo hice 6,518 (marca nacional)“, dijo.

Ciertamente, Owens Delerme hizo en ese héptalo marcas personales es salto largo, alto y en el lanzamiento de la jabalina.

El décado en San Salvador es al aire libre, en donde las marcas son inferiores a las de bajo techo porque son óvalos distintos y endonde entrar en juego los elementos climatológicos. Pero una mejoría en bajo techo casi siempre se transfieren al aire libre.