Lo que una vez fue solo un sueño, el sábado se le hará realidad a Bad Bunny cuando no solo esté físicamente presente por primera vez en un evento de pague-por-ver (PPV) de la WWE en Puerto Rico, sino que él sea el principal protagonista de la cartelera al enfrentar al también boricua Damian Priest, en una lucha callejera en el coliseo José Miguel Agrelot durante el evento ‘Backlash’.

Pero también será un anhelo cumplido para muchos fanáticos puertorriqueños el tener un PPV de WWE por primera vez en la Isla desde el 2005 y un cartel de Smackdown Live por primera vez en la historia, en noches consecutivas.

Por eso a nadie le debe sorprender la vociferante muchedumbre que retó el calor insoportable de mediodía frente a la boletería del coliseo para presenciar una conferencia de prensa en la que resaltaron los coros de malas palabras, así como algunas cachetadas y empujones que calentaron aún más el ambiente de cara a los dos eventos de WWE hoy, viernes, y mañana, sábado.

“El último (PPV) fue ‘New Year’s Revolution’, si no me equivoco. Yo estaba chamaquito. Era un niño. Me acuerdo de que no pude ir. Me quedé con las ganas en casa. Pero mañana va a ser diferente porque me lo voy a gozar aquí. Voy a estar con todos ustedes. Y no solamente eso, porque no me lo voy a estar gozando solo como fanático, sino que voy a estar en el ring rompiéndole la cara al (mala palabra) de Damien Priest”, expresó Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del afamado artista urbano.

Bad Bunny dijo estar emocionado por ser parte del evento de WWE Backlash en Puerto Rico. ( David Villafane/Staff )

Ahí entró Damian Priest mientras los fanáticos presentes le coreaban insultos.

“Están hablando de ti”, le dijo Priest a Bad Bunny en español antes de comenzar a amenazarlo en inglés, mientras los fanáticos le gritaban “¡En español!

“No me da la gana (de hablar en español)”, ripostó Priest a la audiencia antes de dirigirse nuevamente a Bad Bunny.

“Me faltaste el respeto. Esto es personal. Para mí no va a ser suficiente ganarte. Yo quiero humillarte en San Juan. Mañana vas a recibir tu castigo”, sentenció el ‘mollero’ de la facción Judgement Day, la cual también incluye al irlandés Finn Balor, al azteca Dominik Mysterio y a la australiana Rhea Ripley.

El público se disfrutó la conferencia de prensa. ( David Villafane/Staff )

Sin embargo, Bad Bunny no fue parco en sus expresiones y le ripostó que en su ‘casa’ no va a perder. “Estamos en Puerto Rico (mala palabra). Estamos en casa. Sé que la pelea de mañana va a ser difícil. Yo te respeto mucho como luchador, pero como persona eres un (mala palabra)”, dijo Bad Bunny mientras los fanáticos le coreaban a Damian Priest el mismo insulto a todo pulmón.

Acto seguido, ambos se pusieron frente a frente y discutieron sin micrófono en mano, mientras Triple H trataba de mantener la paz. De seguido, Bad Bunny tomó el micrófono y aseguró que saldrá por la puerta ancha, aunque la lucha libre no sea su principal talento.

“Los que aún no creen, mañana van a ver. Yo estoy hecho para esto. Yo soy un ganador. En todo en la vida he sido un ganador y mañana yo te voy a romper la cara (mala palabra). Porque vuelvo y te repito, como luchador te respeto, pero como persona eres un infeliz, un puerco y lo que me hiciste lo vas a pagar”, dijo Bad Bunny, que había sido lanzado contra una mesa por Priest durante un programa de Monday Night RAW.

Priest, entonces, empujó de forma violenta a Bad Bunny, quien terminó en el piso. El cantante se incorporó, se acercó a Priest, se puso de brazos cruzados como si no fuese a hacer nada y, de repente, le conectó una cachetada a Priest para el deleite de la audiencia.

Priest tuvo que ser restringido por Triple H mientras Bad Bunny se marchaba por la esquina opuesta al son del coro de ‘Benito, Benito”.

La boricua Zelina Vega en búsqueda del campeonato femenino

Por otra parte, la conferencia de prensa también sirvió para promocionar el duelo entre la luchadora de ascendencia boricua Zelina Vega y la campeona mundial femenina de Smackdown, Rhea Ripley.

Vega salió acompañada por Rey Mysterio, mientras que Ripley salió escoltada por Dominik Mysterio al son de abucheos y coros de insultos por parte de los presentes.

“Estoy bien contenta de estar en Puerto Rico. Escuchar al coquí me da mucha nostalgia. Estoy feliz de representarlos a ustedes. Vamos a ganar este campeonato y traerlo a Puerto Rico”, dijo Vega ante los vítores de la audiencia.

No obstante, el enfoque de los fanáticos durante esa porción de la conferencia fue más dirigido a proferir coros de insultos a Dominik, quien aprovechó la ocasión para reprocharle a su padre Rey por qué ha servido de mentor a Vega.

La boricua Zelina Vega tendrá una dura prueba cuando rete por el campeonato mundial a la australiana Rhea Ripley. ( David Villafane/Staff )

“Has sido una mejor figura paternal para Zelina de lo que fuiste conmigo. Mi familia es Judgement Day. Y la única que ha estado ahí para mí ha sido ‘Mami’(Ripley). Y este sábado ella será quien salga con el campeonato”, dijo Dominik en inglés.

“Ahora que hable español el (mala palabra)”, le ripostó su padre, quien aseguró que Zelina vencerá a Ripley mientras la fanaticada coreaba que Zelina le diera con una “chancleta” a Ripley y a Dominik.

“El sábado Zelina, aparte de darle con la chancla, va a hacer historia en Puerto Rico y va a ganar ese campeonato”, agregó Rey Mysterio.

Sin embargo, Ripley aseguró que la correa se quedará en su cintura y que Vega será víctima de una paliza.

“¡A mí no me van a dar con ninguna chancleta! No solo te voy a ganar Zelina, sino que te voy a humillar frente a tu gente en Puerto Rico, te guste o no. La niña patética que todo el mundo puede ver aquí quedará expuesta”, dijo Ripley.

Triple H “encantado” con Puerto Rico

Por otra parte, Triple H y el luchador Cody Rhodes también participaron de la conferencia de prensa para agradecer al gobierno de Puerto Rico que facilitaron que los eventos de WWE se pudieran llevar a cabo en la Isla este fin de semana y le entregaron un campeonato mundial a cada uno, luego de ser presentados ante el público.

Estos fueron Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones; Alexandra Ruiz, principal oficial ejecutiva de la Compañía de Turismo; y Edward Zayas, principal oficial de estrategia de Discovery Puerto Rico.

“Me encanta Puerto Rico. La última vez que estuvimos aquí para un PPV fue en 2005″, dijo Triple H ante una ruidosa ovación.

“Y tú ganaste el campeonato” le ripostó un fanático a viva voz, recordando el momento en que Triple H ganó la afamada lucha de jaula “Cámara de Eliminación”, la cual también incluyó a Dave Batista, quien actualmente es actor de Hollywood y protagoniza el filme Guardians of the Galaxy.

“Sí, lo gané aquí”, replicó Triple H. “Desde entonces he querido regresar. Este era el momento indicado para traer de regreso este nivel de emoción, tal cual WWE hace alrededor del mundo. Cuando empezamos este proceso, sabíamos que una noche no iba a dar. Por eso estamos aquí para dos noches que se vendieron completamente. Smackdown Live esta noche y Backlash mañana. Pero no estaríamos aquí sin la ayuda de mucha gente que hizo esto posible”, agregó el excampeón de WWE previo a que Rhodes introdujese a la conferencia a los invitados del gobierno.

Por otra parte, Triple H anunció que el nuevo campeonato mundial de la WWE se disputará mediante un torneo a efectuarse a partir de la próxima semana y dio los detalles del mismo en Puerto Rico.

“Este campeonato pertenecerá a la marca RAW. Luego de Backlash, este próximo lunes comenzaremos el torneo para coronar el primer campeonato. Habrá dos lucha de triple-amenaza en RAW para determinar los dos finalistas de RAW y luego habrá otra lucha entre ellos para determinar el representante de RAW en la final . Lo mismo pasará en Smackdown la semana que viene. El finalista de Smackdown se enfrentará al de RAW en el PPV Night of Champions el 20 de mayo”, añadió Triple H.

Pero antes de eso será el evento de Backlash en Puerto Rico, el cual incluirá las siguientes luchas confirmadas:

1. Bad Bunny vs. Damien Priest en lucha callejera.

2. Cody Rhodes vs. Brock Lesnar en lucha de venganza.

3. Zelina Vega (acompañada por Rey Mysterior) vs. Rhea Ripley © (acompañada por Dominik Mysterio) por el campeonato mundial femenino de Smackdown.

4. Seth ‘Freaking’ Rollins vs. Omos (acompañado por MVP).

5. Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle vs. Los Usos y Solo Sikoa en lucha de relevos australianos.

6. Austin Theory © vs. Bobby Lashley vs. Bronson Reed por el campeonato de Estados Unidos en lucha de triple amenaza.

7. Bianca Belair © vs. Iyo Sky (acompañada de Bayley y Dakota Kai) por el campeonato mundial femenino de RAW.