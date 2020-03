La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, designó hoy la Pista del Parque Central de San Juan como Pista Danny Soto en recordación del reconocido entrenador de atletismo durante la celebración del 2do Campeonato de Relevos de San Juan que lleva su nombre.

“El año pasado recordamos la vida del entrenador de atletismo Danny Soto celebrando el 1er Campeonato de San Juan que lleva su nombre y que se seguirá celebrando para perpetuar el trabajo y la dedicación que brindó para no solo formar grandes atletas, sino buenos seres humanos. Como ya les he dicho antes, Danny fue mi entrenador de relevos y con él aprendí la responsabilidad del trabajo en equipo y que todos somos capaces de dar el 100 por ciento en lo que hacemos. Eso me ha acompañado y me acompañará toda la vida”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en la ceremonia en el que participaron federativos.

Carmen 'Yulín' Cruz recordó que fue atleta durante sus años de escuela superior y que Danny Soto fue su entrenador.

“Esta pista fue reconstruida el cuatrienio pasado a un costo de $1,663,457 y la pista de trotar a un costo de $784,000. Luego del paso de los huracanes Irma y María se reemplazó la luminaria completa con tecnología LED, se reemplazó la cablería soterrada de 480 voltios; se repararon de las cuatro torres de la pista de trotar y el techo de las gradas, con una inversión total de $54,780. Además, desde el 2013 hemos invertido $27 millones en el deporte, por lo que de 13 ahora tenemos 49 centros de formación deportiva en beneficio de nuestros jóvenes”, agregó la Alcaldesa.

En el día de hoy, más de 400 atletas de 15 clubes participaron de los relevos.

“Instalaciones como esta tienen que seguir construyéndose para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de practicar el deporte que es una de las herramientas más valiosas para que tengan acceso a buena educación, para que adquieran valores, para que tengan disciplina, para que sean perseverantes. El país que nos toca reconstruir a todos requiere que ellos no se quiten”, concluyó diciendo la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.