Con miras a continuar el esfuerzo de concienciación en contra del suicidio en la Isla, el isabelino Víctor “Tory” Nieves, y un grupo de voluntarios, ya están listos para celebrar la duodécima bicicletada “Viva la Vida”, este próximo domingo, 8 de diciembre.

El punto de encuentro será en el sector Capiro, del barrio Galateo Alto, en Isabela, a las 2 de la tarde. “Tendremos un recorrido de unas 3.7 millas y la exhortación es a que nos acompañen. En esta época, son muchos los que enfrentan la nostalgia y se sienten invadidos por la tristeza; es ahí cuando debemos apoyarnos y el mensaje es que no están solos”, indicó Nieves, creador de la iniciativa.

PUBLICIDAD

La bicicletada, cuyo primer encuentro se dio en el 2011, concluirá en el parque de la Urbanización Lamela.

El esfuerzo surgió luego de una tragedia familiar que marcó la vida de Nieves. “Mi primo tenía 27 años cuando decidió terminar su vida y no me podía quedar con eso, pues reconozco la necesidad de hablarle a la gente, de recordarle que no están solos e instarlos a que busquen ayuda”, dijo el también director del Departamento de Recreación y Deportes municipal de Isabela.

“Nos hemos convertido en una familia; el público siempre responde y apoya el esfuerzo que hacemos”, indicó Nieves.

Cientos de personas se dieron cita a la actividad el año pasado. ( Suministrada )

“No se trata de juzgar ni señalar los procesos de los demás; se trata de tomar de la mano a esa persona que necesita apoyo y brindarle las herramientas para que enfrente su situación porque nadie está exento de vivir tiempos duros”, manifestó el también narrador deportivo, quien instó al público a participar del evento donde habrá comida y otras atracciones para la familia.