Aunque se encuentra totalmente satisfecho con el desempeño del equipo nacional de tenis de mesa en el clasificatorio olímpico en Argentina, el entrenador Bladimir Díaz reconoció que no se sintió satisfecho con la forma en la que se manejó el asunto de los positivos en la competencia.

“Me molestó la manera en que ellos continuaron con el evento. Esperaba que hubiera un poco más de consideración ante la situación y que nos informaran cuáles eran los procedimientos que se estaban tomando para que se pudiera continuar. Ante la falta de los mismos, decidí retirar el equipo”, expresó Díaz, quien arribó al país el lunes.

“Debieron haber hecho algo formal, que todos los coaches pudiéramos entender lo que se iba a hacer y las medidas a tomar. Si eso se hubiera dado y yo hubiera visto que no había peligro y que las autoridades sanitarias de Argentina o el comité organizador hubieran informado, posiblemente hubiéramos jugado. Pero ante la falta de información y la duda decidimos sacar al equipo (de dobles mixtos)”, agregó el técnico.

Luego que se supiera que dos atletas, un entrenador y un miembro de la organización de la competencia clasificatoria dieron positivo a coronavirus, la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) decidió retirar a la dupla compuesta por Adriana Díaz y Brian Afanador para salvaguardar su salud.

Adriana y Afanador eran los favoritos para ganar el único espacio para una pareja mixta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que estaba en disputa en el Clasificatorio Olímpico Latinoamericano Individual y Dobles Mixtos, que se celebró en la ciudad argentina de Rosario. El torneo fue ganado por los representantes de Cuba, Jorge Campos y Daniela Fonseca.

Puerto Rico tiene tres atletas clasificados en la modalidad individual con Adriana, que obtuvo su pase en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; y Afanador y Melanie Díaz, que lo hicieron en Argentina.

“Definitivamente, me deja un mal sabor porque es una plaza olímpica que se perdió ahí. Una gente se arriesgó, pero nosotros no nos íbamos a arriesgar con los muchachos. No, señor”, puntualizó Bladimir, quien destacó que al momento no hay certeza de los efectos a largo plazo del coronavirus en atletas de alto rendimiento.

Al hablar del desempeño del grupo, el entrenador lo calificó de “magistral” y expuso que en el caso de Melanie, que logra su primera clasificación olímpica, se siente “como una nueva persona”. Adriana y Brian compitieron en los Juegos de Rio 2016.

“Se siente como una nueva persona, una nueva jugadora. Melanie está loca por entrenar de nuevo. Coger la raqueta y empezar a jugar con ese nuevo título que tiene de jugadora olímpica. Está bien pero bien motivada”, declaró.

No descarta volver a China

Bladimir no descartó moverse con Adriana y Melanie a China para entrenar de cara a los Juegos Olímpicos, aunque por el momento se quedará con las atletas en Utuado por cerca de un mes en lo que disminuye el repunte del coronavirus en la isla.

“Ir para allá (China) está complicado porque las medidas contra el coronavirus están bien estrictas, como 21 días de cuarentena. Va a estar difícil”, dijo.

“Pero tengo buena relación (la dirección del equipo nacional de China), si en algún momento disminuyen (las medidas), creo que arranco para allá. Todo dependerá de las medidas que les apliquen a los extranjeros”, precisó el entrenador, que ya comenzó a darle forma al plan de entrenamiento de las dos atletas.

Adriana, Melanie y Bladimir estuvieron en China desde octubre hasta febrero de este año.

De hecho, Adriana participó de tres eventos que la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) celebró en una burbuja. Igualmente, compitió en la Superliga de esa nación. Su estadía se prolongó hasta febrero luego que recibiera una invitación para entrenar con la selección nacional china.