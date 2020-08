Para el entrenador nacional de tenis de mesa a nivel femenino, Bladimir Díaz, la pausa en la que ha entrado su deporte a nivel mundial es contraproducente para el gran desarrollo que llevaban sus hijas Adriana y Melanie Díaz antes que surgiera la pandemia del coronavirus.

“Mi filosofía siempre ha sido que hay que entrenar y competir para evolucionar. Y ciertamente estando todo detenido en términos de competencias y fogueos con otras atletas de nivel surge una preocupación real. Pero no vamos a entrar en pánico”, dijo Díaz, cuyas hijas llevan ya desde marzo sin ser parte de algún evento de competencia.

Y es que desde que se declaró la pandemia a causa del COVID-19 las chicas, al igual que el resto de jugadores del programa nacional han tenido que permanecer en la Isla ante la falta de los eventos que organiza la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Ahora bien, eso no quiere decir que tenismesistas de otros países, y sobretodo de las potencias del deporte, no estén activos en ligas profesionales o torneos en sus países. Y ni hablar del practicar entre pares de alto nivel, un beneficio que el excelente grupo de tenismesistas locales posee de forma limitada en la Isla.

“En verdad me preocupa, pero no me desespera todavía. Quiero pensar que hacia finales de año surja una solución. Miraremos hacia eso con esperanza”, destacó Díaz, quien ha aprovechado el tiempo del equipo en la Isla para fortalecer aspectos de estudio del juego y de detalles técnicos y tácticos para intentar compensar la falta de competencia de alto nivel en estos tiempos.

“No voy a decir que al final de todo esto vamos a estar jugando mal. Pero lo que sí costará tiempo es el caer en ritmo”, puntualizó.

Díaz compartió este sentir con Primera Hora cuando se le consultó en qué estatus está la invitación que recibieron de la Federación de Tenis de Mesa para acudir a unos posibles torneos dentro de una burbuja anti COVID-19 en China. Al respecto dijo que el evento aún no ha sido oficializado.