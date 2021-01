Desde su retiro de las competencias en el 2011, el exjudoca puertorriqueño Carlos Santiago se ha dedicado a trabajar por los intereses de los atletas.

Su dedicación le ha valido ser parte de diversas organizaciones como la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto Rico, ente que preside, y la Comisión de Atletas de Centro Caribe Sports.

Su nombramiento más reciente vino del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien lo eligió como uno de los cinco miembros que representará al COI en el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos (WOA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Felicitemos al nuestro Carlos Jose Santiago Oly en su nombramiento como representante del Comité Olímpico Internacional... Posted by Comité Olímpico de Puerto Rico on Wednesday, January 20, 2021

Esta designación tiene a Santiago muy emocionado y a la vez asombrado porque era algo que no se esperaba. “Yo estoy boquiabierto porque anteriormente fui representante del continente a través de la Comisión de Atletas del COI por haber sido presidente (de los atletas) de Panam Sports. Pero una vez salgo de ahí, me llega esta carta en la que me informan de este nombramiento de parte del presidente del Comité Olímpico Internacional”, apuntó el otrora deportista que representó al país en las Olimpiadas de Sídney 2000.

Junto a Santiago fueron nominados la francesa Valerie Barlois, Zhang Hong, de China; Venuste Niyongabo, Burundi; y el australiano James Tomkins. Estas cinco personas, que cada una representa un continente, serán los representantes del COI en la WOA. El boricua es el representante de América.

El medallista centroamericano explicó que la WOA, que es presidida el francés Joël Bouzou, se centra en los atletas olímpicos. De hecho, Bouzou -que fue cuatro veces olímpico y ganador de una medalla de bronce que compitió en el Pentatlón Moderno- como el resto de los miembros de ese ente han sido atletas olímpicos.

El organismo busca que los deportistas olímpicos se involucren en proyectos sociales y que creen iniciativas para sus compañeros atletas, explicó Santiago, quien estuvo involucrado con la WOA en un momento. Estos programas pueden beneficiarse de ayudas económicas.

Santiago recordó que la WOA realizó un foro en la isla del que el judoca olímpico Ramón Ayala recibió una ayuda para un proyecto para ayudar a atletas retirados.

“Este nombramiento me llena de mucha alegría y sorpresa porque eso quiere decir que un trabajo que se ha hecho para los atleatas -y que uno no se da cuenta- cuenta para ellos. Nunca me esperé esta designación porque uno hace este trabajo por satisfacción y para empoderar a los atletas. Que hayan visto eso en mí significa mucho”, declaró Santiago.